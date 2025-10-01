إيطاليا: إسرائيل أكدت لنا أنها لن تستخدم أي عنف ضد الأسطول المتجه لغزة

ميلانو (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني يوم الأربعاء إن نظيره الإسرائيلي طمأنه بأن القوات الإسرائيلية لن تستخدم العنف ضد النشطاء على متن أسطول المساعدات المتجهة إلى غزة.

وقال تاياني لقناة إيطالية مشيرا إلى نظيره الإسرائيلي “مسألة اعتلاء السفن مقررة، وناقشنا هذا الأمر… مع الوزير ساعر لضمان عدم استخدام القوات الإسرائيلية أي عنف، وقد طمأنني بهذا الشأن”.

وأضاف “وجهنا سفارتنا في تل أبيب والقنصلية في القدس بتقديم المساعدة لكافة المواطنين الإيطاليين الذين سيتم نقلهم على الأرجح إلى أسدود ، ومن ثم ترحيلهم”.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)