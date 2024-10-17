إيطاليا: اليونيفيل لها دور حيوي ويجب تعزيزها

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من كريسبيان بالمر

روما (رويترز) – قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو يوم الخميس إن مهمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان حيوية لإنهاء الحرب في المنطقة ويجب تعزيزها وليس سحبها من مناطق القتال كما طالبت إسرائيل.

وتتمركز قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في جنوب لبنان لمراقبة الأعمال القتالية بمحاذاة خط لترسيم الحدود مع إسرائيل، وهي منطقة شهدت اشتباكات عنيفة هذا الشهر بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وتقول إسرائيل إن قوات الأمم المتحدة توفر درعا بشريا لحزب الله وأطلقت النار على قواعد لليونيفيل مرارا خلال الأسبوع المنصرم مما أدى إلى إصابة عدد من أفراد قوات حفظ السلام. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن اليونيفيل يجب أن “تبتعد عن طريق الخطر” مؤقتا.

وإيطاليا مساهمة كبرى منذ فترة طويلة في القوة متعددة الجنسيات، ونددت بما ارتكبته إسرائيل بحق اليونيفيل، مما أدى إلى توتر علاقات البلدين التي تتسم بالتقارب الوثيق منذ تولي جورجا ميلوني منصب رئيسة وزراء إيطاليا.

وقال كروزيتو أمام البرلمان الإيطالي يوم الخميس “يتعين على إسرائيل أن تفهم أن هؤلاء الجنود (التابعين للأمم المتحدة) لا يعملون لصالح أي طرف. إنهم هناك للمساعدة في الحفاظ على السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة”.

لكنه أضاف أن آخر مراجعة سابقة لقرار تفويض اليونيفيل تمت في عام 2006 وأنه يحتاج إلى تحديث.

وقال “اليونيفيل مهمة معقدة لها تفويض يصعب تنفيذه ولديها قواعد اشتباك غير مناسبة وقوات غير مجهزة للصراع الحالي”.

ورغم رغبة إيطاليا في بقاء كتيبتها المؤلفة من ألف جندي مشاركة في عمليات اليونيفيل، فإن لديها خطط إجلاء جاهزة تصل إلى سبع خطط إذا اقتضت الحاجة.

ودعا كروزيتو الأمم المتحدة لتعزيز ودعم قدرات اليونيفيل بما يتضمن قوة انتشار سريع لتحسين حريتها في التحرك ومنحها المزيد من الأسلحة النارية.