إيطاليا: بعثة الأمم المتحدة في لبنان بحاجة إلى قواعد اشتباك مختلفة

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روما/بروكسل (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان يوم الأربعاء إن الدول الست عشرة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المساهمة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) تعتقد أنه يتعين عليها اتباع قواعد اشتباك أكثر فاعلية.

وتقول الأمم المتحدة إنه منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية ضد مقاتلي جماعة حزب الله في الأول من أكتوبر تشرين الأول، تعرضت مواقع يونيفيل لإطلاق نار، كما اقتحمت دبابتان إسرائيليتان بوابات إحدى قواعدها. وأصيب خمسة من قوات حفظ السلام.

وتساهم دول منها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا بأكثر من ثلث قوات يونيفيل البالغ قوامها نحو عشرة آلاف جندي، وأثارت الحوادث الأخيرة قلق الحكومات الأوروبية.

وقال دبلوماسيون إن وزراء دفاع هذه الدول تحدثوا عبر رابط فيديو يوم الأربعاء لتقييم الوضع الحالي وكيفية تحسين حماية القوة والنظر في الخيارات المتاحة أمامها في حالة التوصل إلى وقف إطلاق النار، بما في ذلك أعداد القوات والمعدات ووضعها على الأرض.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الإيطالية، دون الخوض في تفاصيل “تم التعبير بقوة عن ضرورة مراجعة قواعد الاشتباك للسماح لقوات يونيفيل بالعمل بفاعلية وأمان أكثر”.

وأضاف البيان أن الدول الست عشرة أبدت استعدادها لممارسة أقصى قدر من الضغط السياسي والدبلوماسي على إسرائيل حتى لا تقع حوادث أخرى.

ولم يقدم بيان لوزارة الدفاع الفرنسية أي نتائج ملموسة للاجتماع باستثناء تكرار المواقف القائمة والقول إن جميع الأطراف لن “تتهاون مع استهداف جنود الأمم المتحدة أو استغلالهم في صراع يجب أن يتوقف على الفور”.

وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج لرويترز إن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه يونيفيل هو إعادة إمداد القوات بالطعام والمعدات وسط تدهور الوضع. وللنمسا 160 جنديا في قوات يونيفيل.

وأضاف أن التعامل مع عمليات تناوب القوات كان محل نقاش.

وتابع “لكنني أعتقد أن حقيقة أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لديهما آذان وعيون في جنوب لبنان ما زال لا يمكن الاستغناء عنها”.