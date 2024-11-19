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إيطاليا:‭ ‬سقوط صواريخ على مقر لقواتنا بيونيفيل في لبنان ولا إصابات

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روما (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الإيطالية يوم الثلاثاء إن ثمانية صواريخ سقطت على مقر القوة الإيطالية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في بلدة شمع بجنوب لبنان.

وأضافت الوزارة في بيان أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات لكن خمسة جنود إيطاليين يخضعون للمراقبة في المنشأة الطبية بالقاعدة.

وتنتشر قوات يونيفيل في جنوب لبنان لمراقبة خط ترسيم الحدود مع إسرائيل التي شهدت أكثر من عام من القتال بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

ولطالما كانت إيطاليا من المساهمين الرئيسيين في العمليات متعددة الجنسيات.

وقالت الوزارة الإيطالية إن هناك تحقيقات تُجري لتحديد مصدر الصواريخ وتحديد المسؤولين عنها.

وأصابت الصواريخ بعض المناطق الخارجية ومستودع الإمدادات بالقاعدة حيث لم يكن هناك جنود.

ودعت الأمم المتحدة وعدد من الدول الأعضاء ومنها إيطاليا جميع الأطراف مرارا لضمان سلامة قوات حفظ السلام.

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