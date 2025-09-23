إيطاليا: سنعترف بدولة فلسطينية بشرط استبعاد حماس من الحكم وتحرير الرهائن

روما (رويترز) – قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني يوم الثلاثاء إن روما يمكن أن تعترف بدولة فلسطينية بشرط إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين واستبعاد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من أي دور في الحكم.

وقالت ميلوني للصحفيين “أنا لست ضد الاعتراف بفلسطين لكن يتعين علينا أن نضع لأنفسنا الأولويات الصحيحة”، معلنة أن حكومتها ستقدم اقتراحا إلى البرلمان بشأن هذه القضية.

وأضافت ميلوني، متحدثة من نيويورك حيث سافرت لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الضغط الدولي يجب أن يكون على حماس وليس على إسرائيل، لأنها بدأت الحرب وتعرقل إنهاءها برفضها تسليم الرهائن.

وتقود ميلوني حكومة يمينية من أقوى حلفاء إسرائيل في الاتحاد الأوروبي، ورفضت هذا الشهر أن تحذو حذو دول أخرى في مجموعة السبع مثل بريطانيا وكندا وفرنسا في الاعتراف بدولة فلسطينية.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)