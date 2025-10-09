إيطاليا: مستعدون لإرسال قوات إلى غزة إذا دعت الحاجة إلى قوات حفظ سلام

ميلانو (رويترز) – رحب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بالاتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، وقال إن روما مستعدة لإرسال قوات إذا كانت هناك حاجة إلى قوات حفظ سلام.

وقال تاياني على منصة إكس “السلام قريب، وإيطاليا التي دعمت دوما الخطة الأمريكية مستعدة للقيام بدورها في تعزيز وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية جديدة والمشاركة في إعادة إعمار غزة. كما أننا على استعداد لإرسال قوات إذا ما تم إنشاء قوة حفظ سلام دولية لإعادة توحيد فلسطين”.

