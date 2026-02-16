The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إيطاليا: مستعدون لتدريب قوات شرطة في غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

روما 16 فبراير شباط (رويترز) – عبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الاثنين عن استعداد بلاده للمساعدة في تدريب قوات للشرطة في غزة ومناطق أخرى من الأراضي الفلسطينية، وذلك في إطار سعي روما للمساهمة في استقرار الشرق الأوسط.

وقال تاياني في مؤتمر صحفي بروما “إننا على استعداد لتدريب قوة شرطة جديدة في غزة، كما أننا جاهزون لتدريب قوة شرطة فلسطينية”.

وأكد الوزير استعداد روما للمشاركة بصفة مراقب في مبادرة مجلس السلام التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأن إيطاليا تلقت دعوة لحضور اجتماع للمجلس هذا الأسبوع في واشنطن.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية