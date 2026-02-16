إيطاليا: مستعدون لتدريب قوات شرطة في غزة
روما 16 فبراير شباط (رويترز) – عبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الاثنين عن استعداد بلاده للمساعدة في تدريب قوات للشرطة في غزة ومناطق أخرى من الأراضي الفلسطينية، وذلك في إطار سعي روما للمساهمة في استقرار الشرق الأوسط.
وقال تاياني في مؤتمر صحفي بروما “إننا على استعداد لتدريب قوة شرطة جديدة في غزة، كما أننا جاهزون لتدريب قوة شرطة فلسطينية”.
وأكد الوزير استعداد روما للمشاركة بصفة مراقب في مبادرة مجلس السلام التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأن إيطاليا تلقت دعوة لحضور اجتماع للمجلس هذا الأسبوع في واشنطن.
(إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)