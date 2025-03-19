إيطاليا: 40 مفقودا والعثور على ست جثث في غرق مركب في المتوسط

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لقي ستة أشخاص حتفهم وفُقد 40 آخرون بعد غرق مركب مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، حسبما أعلنت الأمم المتحدة، في وقت تبحث السلطات الإيطالية عن ناجين قبالة جزيرة لامبيدوسا.

وقالت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين كيارا كاردوليتي على منصة “إكس”، “ما زال هناك العديد من القتلى جراء حادث غرق جديد في المتوسط”.

وأضافت أنّ القارب المطاطي غادر ميناء صفاقس التونسي الإثنين وعلى متنه 56 شخصا، قبل أن يواجه أي مشاكل.

وأوضح أنّه “بعد إبحاره عدة ساعات، بدأ الهواء ينفد من القارب وبدأت المياه تدخل إليه. تم العثور على ست جثث. هناك 40 مفقودا”.

ووفق تقارير إعلامية إيطالية، فقد أنقذ عناصر خفر السواحل والشرطة المالية الإيطالية عشرة أشخاص هم ستة رجال وأربع نساء.

وقال خفر السواحل في بيان “بسبب الظروف الجوية والبحرية السيئة بشكل خاص، تجري عمليات البحث بدعم من طائرات مختلفة… ستتناوب على التحليق فوق المنطقة”.

وأضافت أن هذه الطائرات تتبع للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، ولحرس السواحل الأوروبيين.

وذكرت التقارير أن القارب المطاطي عثر عليه منكمشا بشكل جزئي قبالة جزيرة لامبيوني الصخرية الصغيرة غربي لامبيدوسا وهي أقرب إلى شمال أفريقيا من أوروبا.

وقال خفر السواحل إنّه تمّ إبلاغ مراكز البحث والإنقاذ في مالطا وتونس، في إطار الجهود المبذولة لاستعادة المفقودين.

– “سقطوا في البحر” –

وقال متحدث باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لوكالة فرانس برس، إنّ الأشخاص الذين تم إنقاذهم وهم ستة رجال وأربع نساء، أفادوا بأن 56 شخصا كانوا على متن القارب عندما أبحر، وهم من ساحل العاج ومالي وغينيا والكاميرون.

وقال الناجون الذين يتلقّون الدعم النفسي، إنّ بعض المفقودين سقطوا في البحر الهائج، حسبما أفادت وكالة أنباء “إي جي آي”.

وبعد إنقاذ هؤلاء المهاجرين، وصلت مجموعة منفصلة تضمّ 40 مهاجرا إلى لامبيدوسا بعد سفرهم من صفاقس في قوارب معدنية، وفق وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”.

وأضافت الوكالة أنّ لامبيدوسا شهدت خمس عمليات إنزال الثلاثاء، شملت 213 مهاجرا، ما أدّى إلى رفع عدد الأشخاص في مركز الاستقبال في الجزيرة إلى 230 شخصا.

ووصل حوالى 8743 مهاجرا إلى إيطاليا هذا العام، وهو عدد أكثر بقليل من عدد الأشخاص الذين وصلوا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب وزارة الداخلية الإيطالية.

من جانبها، أفادت منظمة “سايف ذي تشيلدرن” إنّ العدد يشمل “حوالى ألف قاصر غير مصحوبين بذويهم”.

وكانت رئيسة الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرّفة جورجيا ميلوني تبنّت صارما تجاه المهاجرين، وتعهّدت وقف وصولهم. وقد انخفضت أعدادهم بشكل حاد مقارنة بأرقام العام 2023.

وتعدّ إيطاليا الميناء الأول للعديد من الأشخاص الذين يقومون برحلة محفوفة بالمخاطر على متن قوارب صغيرة من شمال إفريقيا إلى أوروبا.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، لقي 140 شخصا حتفهم أو فُقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط حتى الآن، خلال هذا العام.

ويراقب الأوروبيون من كثب مبادرة إيطاليا حيث تعمل ميلوني على تكليف ألبانيا بمعالجة طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين مع ترجيح احتمال ترحيلهم.

لكن هذه الخطة واجهت العديد من العقبات القانونية، بينما لا تزال المراكز التي تمّ بناؤها لهذا الغرض في ألبانيا فارغة.

لجم-ايدي/ناش/الح