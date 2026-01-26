إيطاليا تستدعي سفير إسرائيل بعد تهديد رجلي شرطة إيطاليين بالسلاح في الضفة الغربية

روما 26 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الإيطالية إنها استدعت السفير الإسرائيلي في روما اليوم الاثنين للاحتجاج على تهديد إسرائيلي رجلي شرطة إيطاليين بالسلاح خلال زيارة ميدانية لهما في الضفة الغربية المحتلة.

وأوقف إسرائيلي مسلح اثنين من أفراد الشرطة العسكرية أمس الأحد وهما يتفقدان موقعا قبل زيارة مقررة لسفراء دول من الاتحاد الأوروبي إلى قرية قريبة من رام الله.

ووفقا لمصدر حكومي، أجبر الإسرائيلي، الذي يعتقد أنه مستوطن، الرجلين على الركوع تحت تهديد السلاح واستجوبهما بشكل مرتجل.

وكان الجنديان يتنقلان بسيارة تحمل لوحات دبلوماسية وبحوزتهما جوازي سفر دبلوماسيين.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان إن الوزير أنطونيو تاياني أراد أن يقدم للسفير الإسرائيلي “احتجاجا قويا” بشأن الحادث.

وقدمت السفارة الإيطالية في إسرائيل احتجاجا رسميا إلى الحكومة هناك، وتواصلت مع وزارة الخارجية والجيش الإسرائيلي والشرطة وجهاز الأمن الداخلي “شين بيت”.

وعاد الجنديان سالمين إلى القنصلية الإيطالية العامة في القدس بعد ذلك.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)