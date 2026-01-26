The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إيطاليا تستدعي سفير إسرائيل بعد تهديد رجلي شرطة إيطاليين بالسلاح في الضفة الغربية

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

روما 26 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الإيطالية إنها استدعت السفير الإسرائيلي في روما اليوم الاثنين للاحتجاج على تهديد إسرائيلي رجلي شرطة إيطاليين بالسلاح خلال زيارة ميدانية لهما في الضفة الغربية المحتلة.

وأوقف إسرائيلي مسلح اثنين من أفراد الشرطة العسكرية أمس الأحد وهما يتفقدان موقعا قبل زيارة مقررة لسفراء دول من الاتحاد الأوروبي إلى قرية قريبة من رام الله.

ووفقا لمصدر حكومي، أجبر الإسرائيلي، الذي يعتقد أنه مستوطن، الرجلين على الركوع تحت تهديد السلاح واستجوبهما بشكل مرتجل.

وكان الجنديان يتنقلان بسيارة تحمل لوحات دبلوماسية وبحوزتهما جوازي سفر دبلوماسيين.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان إن الوزير أنطونيو تاياني أراد أن يقدم للسفير الإسرائيلي “احتجاجا قويا” بشأن الحادث.

وقدمت السفارة الإيطالية في إسرائيل احتجاجا رسميا إلى الحكومة هناك، وتواصلت مع وزارة الخارجية والجيش الإسرائيلي والشرطة وجهاز الأمن الداخلي “شين بيت”.

وعاد الجنديان سالمين إلى القنصلية الإيطالية العامة في القدس بعد ذلك.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية