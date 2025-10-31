إيطاليا تشكو من قوة اليورو وتحض البنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة

دعا وزير الخارجية الإيطالي الجمعة البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة لإضعاف اليورو، محذرا من أن قوة هذه العملة تضر بالمصدّرين في بلاده.

وقال أنطونيو تاياني للصحافيين بعد محادثات مع مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي إن “ضعف الدولار المتزايد وقوة اليورو المتزايدة يضعان مصدّرينا في موقف صعب، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية” التي فرضتها الولايات المتحدة.

وأضاف “لذا آمل أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي أيضا في النظر، على غرار البنك المركزي الأميركي، في خفض إضافي لأسعار الفائدة، وكذلك في برنامج جديد للتيسير الكمي لتوفير المزيد من السيولة وتقليل قوة اليورو”.

وبخلاف ذلك قال تاياني “نخاطر بأن يصبح فارق سعر الصرف بين الدولار واليورو أكثر عبئا من الرسوم الجمركية”.

وإيطاليا ثالث أكبر دولة مصدرة للسلع من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي، وهو البنك المركزي للدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو، أسعار الفائدة من دون تغيير عند 2% الخميس.

واستقر التضخم حول هدف البنك المركزي البالغ 2% فيما أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى أن “المخاطر السلبية” التي تهدد نمو منطقة اليورو قد تراجعت.

