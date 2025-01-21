إيطاليا تعتقل مسؤولا كبيرا بالشرطة الليبية بموجب مذكرة للجنائية الدولية

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روما (رويترز) – أفاد مصدر مطلع يوم الثلاثاء بأن السلطات الإيطالية اعتقلت عضوا كبيرا في الشرطة القضائية الليبية بناء على مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وقال المصدر لرويترز إن السلطات ألقت القبض على الرجل في مدينة تورينو بشمال إيطاليا، مضيفا أن القضية أُحيلت إلى وزارة العدل ومحكمة الاستئناف في روما.

ولم يتسن الحصول على تعقيب بعد من السلطات الليبية، كما لم يرد المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن على أسئلة لرويترز.

ولم يذكر المصدر اسم الرجل، لكن وسائل إعلام إيطالية حددت هويته بأنه نجيم أسامة المصري بينما هو مدرج بالسجلات الحكومية في ليبيا باسم أسامة نجيم.

وأفادت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية بأنه تم اعتقال المشتبه به في فندق بناء على بلاغ من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، وأنه كان في تورينو برفقة ليبيين آخرين.

وقالت صحيفة أفينيري الإيطالية، التي كانت أول من أورد نبأ الاعتقال، إن الرجل أدار مركزا لاحتجاز المهاجرين في العاصمة طرابلس في إطار دوره في الشرطة القضائية، وكان تابعا لقوة الردع الخاصة العسكرية القوية.

وأشادت منظمة إنقاذ المهاجرين الإيطالية الخيرية (ميديتيرانيا) باعتقاله وجددت انتقادها للاتفاقيات التي تساعد روما والاتحاد الأوروبي بموجبها السلطات الليبية على وقف عبور المهاجرين للبحر إلى أوروبا.

وتعرضت هذه الاتفاقات للهجوم من الأمم المتحدة وخبراء حقوق الإنسان والمنظمات الخيرية الدولية مثل أطباء بلا حدود بسبب دعمها وتشجيعها على انتهاكات واسعة النطاق والاستغلال الذي يعاني منه المهاجرون في ليبيا.