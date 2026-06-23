إيطاليا تعلن الإفراج عن محتجزين من أسطول الصمود العالمي في ليبيا

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روما 23 يونيو حزيران (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الثلاثاء إن ناشطين إيطاليين مؤيدين للفلسطينيين كانا محتجزين في ليبيا أُفرج عنهما بعد قضاء حوالي شهر رهن الاحتجاز.

• اعتقلت القوات الإسرائيلية الشهر الماضي المئات ممن كانوا على متن عشرات القوارب في المياه الدولية، لمنع متطوعي أسطول الصمود العالمي من إيصال إمدادات إغاثية إلى قطاع غزة.

• قال تاياني في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن الإيطاليين سُلما إلى القنصل الإيطالي في بنغازي، بالإضافى إلى مواطن من أوروجواي يحمل الجنسية الإيطالية أيضا.

• كان المحتجزون في ليبيا جزءا من مجموعة منفصلة من نشطاء الأسطول الذين حاولوا الوصول إلى القطاع الفلسطيني برا.

• يقول منظمو أسطول الصمود العالمي إن الناشطين نظموا إضرابا عن الطعام احتجاجا على احتجازهم وما يصفونه بأنه سوء معاملة.

• ذكر تاياني أن من المزمع أن يعودوا إلى إيطاليا غدا الأربعاء.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )