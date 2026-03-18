إيطاليا تقر مرسوما لخفض أسعار الوقود
أقرّت إيطاليا الأربعاء مرسوم قانون يتضمّن عدّة تدابير للتصدّي لارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب في الشرق الأوسط، بينها تخفيض سعر ليتر البنزين في المحطات بـ0,25 يورو، بحسب ما أعلنت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على اكس.
وقالت رئيسة الحكومة الإيطالية في تسجيل مصوّر نشرته على اكس في أعقاب جلسة لمجلس الوزراء “نخفّض سعر الوقود بحوالى 0,25 يورو لليتر الواحد للجميع”.
كما ينصّ المرسوم الجديد على خصوم ضريبية للعاملين في النقل البرّي “كي لا ينعكس ارتفاع أسعار البنزين زيادة في تكلفة السلع الاستهلاكية” وآلية للتصدّي للمضاربة “كي تواكب الأسعار التطوّرات الفعلية لأسعار النفط الخام على الصعيد الدولي”.
وفي أعقاب الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في الثامن والعشرين من شباط/فبراير، ارتفعت أسعار النفط الخام بحوالى 50 % نتيجة تعطّل الملاحة في مضيق هرمز حيث تعبر خمس إمدادات الطاقة العالمية.
