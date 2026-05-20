إيطاليا ستستدعي السفير الإسرائيلي بسبب المعاملة “غير المقبولة” لنشطاء أسطول غزة

روما 20 مايو أيار (رويترز) – قالت الحكومة الإيطالية اليوم الأربعاء إن معاملة إسرائيل لنشطاء أسطول الصمود، الذين كانوا يحاولون توصيل مساعدات إلى قطاع غزة، غير مقبولة، وإنها ستستدعي السفير الإسرائيلي لتقديم توضيح.

وذكرت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ووزير الخارجية أنطونيو تاياني في بيان شديد اللهجة أن روما “تطلب اعتذارا عن معاملة” النشطاء و”التجاهل التام” لمطالب الحكومة الإيطالية.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)