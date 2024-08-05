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إيطاليا والعراق يدعوان إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط ووقف إطلاق النار في غزة

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روما (رويترز) – دعا وزيرا خارجية إيطاليا والعراق يوم الاثنين إلى الدبلوماسية وخفض التصعيد في الشرق الأوسط وقالا إنهما يشعران بقلق عميق إزاء تزايد التوتر الذي يهدد المنطقة بأكملها.

واغتيل زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران الأسبوع الماضي في هجوم أثار تهديدات بالانتقام من إسرائيل وأجج المزيد من المخاوف من تحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني ونظيره العراقي فؤاد حسين في بيان مشترك إنهما يدعوان “جميع الأطراف المعنية إلى اللجوء إلى الحوار والدبلوماسية من أجل تعزيز خفض التصعيد وتوفير مجال لوقف إطلاق نار دائم في غزة”.

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