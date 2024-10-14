إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا: الهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل يجب أن تتوقف

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روما (رويترز) – قالت إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك يوم الاثنين إن الهجمات الإسرائيلية على بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ويجب أن تتوقف على الفور.

وأكدت الدول الأربع في بيان مشترك على “الدور الأساسي الداعم للاستقرار” الذي تلعبه قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، مضيفة أن إسرائيل وأطرافا أخرى يتعين عليها الحفاظ على سلامة القوات في جميع الأوقات.

وقالت بعثة اليونيفيل، التي تضم مئات الجنود الأوروبيين، إنها تعرضت لهجمات متكررة من الجيش الإسرائيلي في الأيام القليلة الماضية. ودعت إسرائيل الأمم المتحدة إلى سحب قواتها من المنطقة في وقت تستهدف فيه جماعة حزب الله.