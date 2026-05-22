إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا تحض إسرائيل على إنهاء التوسع الاستيطاني

حضّت إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا الجمعة إسرائيل على وقف توسعها الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الحكومة “تقوض الاستقرار” وآفاق حل الدولتين.

وجاء في بيان مشترك للدول الأربع “ندعو حكومة إسرائيل إلى إنهاء توسيعها للمستوطنات وسلطاتها الإدارية، وضمان المساءلة عن عنف المستوطنين، والتحقيق في الادعاءات الموجهة للقوات الإسرائيلية”.

وأشارت الدول إلى أن الوضع في الضفة الغربية “تدهور بشكل كبير” في الأشهر القليلة الماضية، منبّهة من أن عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين بلغ “مستويات غير مسبوقة”.

وأضافت أن “سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك ترسيخ السيطرة الإسرائيلية بشكل أكبر، تقوض الاستقرار وآفاق حل الدولتين”.

دانت الدول خطة إسرائيل الاستيطانية المعروفة باسم “إي1″، وهو مشروع جديد لبناء نحو 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة على مساحة 12 كيلومترا مربعا، قائلة إنها ستكون “انتهاكا خطيرا للقانون الدولي”.

وتابعت “لا ينبغي للشركات أن تتقدم بعطاءات لمشاريع البناء في منطقة إي1 أو غيرها من مشاريع تطوير المستوطنات. يجب أن تكون على دراية بالعواقب القانونية وعلى السمعة المترتبة على المشاركة في بناء المستوطنات، بما في ذلك خطر التورط في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي”.

كما دعت الدول الأربع إسرائيل إلى رفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني.

وأشارت إلى أنها “تعارض بشدة أولئك الذين يدعون إلى ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير السكان الفلسطينيين بالقوة، بمن فيهم أعضاء في الحكومة الإسرائيلية”.

منذ اندلاع الحرب في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، تصاعد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وجاء البيان المشترك بعد أسبوع متوتر في العلاقات الأوروبية الإسرائيلية عقب نشر مقطع فيديو يظهر المعاملة القاسية التي تعرض لها نشطاء “أسطول الصمود” الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي أثناء إبحار سفنهم بهدف كسر الحصار على غزة.

نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير مقطع الفيديو الذي يصور نشطاء مجبرين على الركوع وأوجههم إلى الأرض وأيديهم مقيدة.

ودعت إيطاليا وإسبانيا إثر ذلك الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على بن غفير، بينما حثت آيرلندا الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بشأن معاملة النشطاء وفق رسالة مسربة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

من جهتها، استدعت المملكة المتحدة كبير دبلوماسيي إسرائيل في بريطانيا عقب نشر “الفيديو التحريضي”.

