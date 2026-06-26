إيفرجرين التايوانية: سفينة لنا أصيبت بجسم مجهول قبالة عُمان

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تايبه 26 يونيو حزيران (رويترز) – قالت شركة إيفرجرين مارين التايوانية اليوم الجمعة إن جسما مجهولا أصاب سفينة تابعة لها قبالة سواحل عُمان لكنها غادرت الآن مضيق هرمز بسلام.

وفي بيان موجه إلى البورصة التايوانية، ذكرت الشركة أن الجانب الأيمن من برج قيادة السفينة (إيفر لافلي) المملوكة للشركة التابعة لها في سنغافورة أصيب قبل يوم واحد بجسم مجهول على بعد 3.6 ميل بحري قبالة عمان.

وجرى اكتشاف أضرار حول نوافذ غرفة القيادة بعد فحص أولي أجراه الطاقم. لكن الشركة أكدت سلامة الطاقم والسفينة والحمولة.

وأوضحت الشركة أن المحرك الرئيسي وأجهزة الملاحة تعمل بشكل طبيعي ولا توجد أي مشكلات تتعلق بصلاحية السفينة للإبحار.

وأضافت أن السفينة كانت تتبع المسار الموصى به من قِبل هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أثناء مرورها عبر المضيق.

وكانت الهيئة ذكرت أمس الخميس أن سفينة شحن أبلغت عن تعرضها لما يشتبه في أنه هجوم أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز بالقرب من سواحل عمان.

وقالت هيئة الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة في بيان صحفي اليوم الجمعة إنها على علم بأن السفينة (إيفر لافلي) التي ترفع علم سنغافورة تعرضت لأضرار في حوالي الساعة 1000 بتوقيت سنغافورة أمس الخميس، وإنها ستظل على اتصال وثيق مع الشركة المشغلة للسفينة.

وأضافت أنها تشعر بقلق بالغ إزاء الواقعة، التي وصفتها بأنها “حدثت دون استفزاز وغير مبررة وتشكل انتهاكا للقانون الدولي”.

(إعداد مروة غريب ومروة سلام للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)