The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إيفرجرين التايوانية: سفينة لنا أصيبت بجسم مجهول قبالة عُمان

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

تايبه 26 يونيو حزيران (رويترز) – قالت شركة إيفرجرين مارين التايوانية اليوم الجمعة إن جسما مجهولا أصاب سفينة تابعة لها قبالة سواحل عُمان لكنها غادرت الآن مضيق هرمز بسلام.

وفي بيان موجه إلى البورصة التايوانية، ذكرت الشركة أن الجانب الأيمن من برج قيادة السفينة (إيفر لافلي) المملوكة للشركة التابعة لها في سنغافورة أصيب قبل يوم واحد بجسم مجهول على بعد 3.6 ميل بحري قبالة عمان.

وجرى اكتشاف أضرار حول نوافذ غرفة القيادة بعد فحص أولي أجراه الطاقم. لكن الشركة أكدت سلامة الطاقم والسفينة والحمولة.

وأوضحت الشركة أن المحرك الرئيسي وأجهزة الملاحة تعمل بشكل طبيعي ولا توجد أي مشكلات تتعلق بصلاحية السفينة للإبحار.

وأضافت أن السفينة كانت تتبع المسار الموصى به من قِبل هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أثناء مرورها عبر المضيق.

وكانت الهيئة ذكرت أمس الخميس أن سفينة شحن أبلغت عن تعرضها لما يشتبه في أنه هجوم أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز بالقرب من سواحل عمان.

وقالت هيئة الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة في بيان صحفي اليوم الجمعة إنها على علم بأن السفينة (إيفر لافلي) التي ترفع علم سنغافورة تعرضت لأضرار في حوالي الساعة 1000 بتوقيت سنغافورة أمس الخميس، وإنها ستظل على اتصال وثيق مع الشركة المشغلة للسفينة.

وأضافت أنها تشعر بقلق بالغ إزاء الواقعة، التي وصفتها بأنها “حدثت دون استفزاز وغير مبررة وتشكل انتهاكا للقانون الدولي”.

(إعداد مروة غريب ومروة سلام للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية