إيلون ماسك يرغب في طرح أسهم “سبايس أكس” في البورصة

afp_tickers

2دقائق

أعرب الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن رغبته في طرح أسهم شركة “سبايس أكس” في البورصة، بهدف تمويل برامج الذكاء الاصطناعي في مجال استكشاف الفضاء.

ومن شأن هذه العملية إن حصلت فعلا، أن تكون الأكبر في تاريخ الأسواق المالية.

ووصف إيلون ماسك الأربعاء على موقع تويتر مقالا لموقع “أرس تكنيكا” تحدّث عن هذا الأمر بأنه “دقيق”.

ووفقا لوكالة بلومبرغ، تستعد شركة “سبايس أكس” لطرح أسهمها بين نهاية العام 2026 ومطلع العام 2027.

وتُقدّر قيمة “سبايس أكس” بنحو 1500 مليار دولار، وهي ترمي لجمع أكثر من 30 مليارا لتمويل مشاريعها الجديدة، وهو مبلغ يتحاوز الرقم القياسي العالمي الذي حققته شركة “آرامكو” السعودية عام 2019.

أسس إيلون ماسك شركة “سبايس اكس” في العام 2002، وفرضت نفسها فاعلا أساسيا في قطاع الفضاء، ولاسيما مع صواريخها “فالكون 9” التي أطلقت حتى الآن مهمات عدة إلى الفضاء، سواء لوضع أقمار اصطناعية في مدار الأرض أو لنقل معدات للرواد المقيمين في محطة الفضاء الدولية.

وتنوي “سبايس اكس” إرسال مركباتها إلى القمر والمريخ خلال العامين المقبلين.

بل/خلص/ب ح