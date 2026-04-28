إي آند” تحقِّق إيراداتٍ موحَّدة بقيمة 19,4 مليار درهم في الربع الأول

afp_tickers

1دقيقة

حقَّقت مجموعة “إي آند” إيرادات موحَّدة في الربع الأول من 2026 بلغت 19,4 مليار درهم (5,28 مليارات دولار)، بنموٍّ نسبته 15,1% على أساس سنوي، في حين بلغ صافي الأرباح الموحَّدة 2,9 مليار درهم (789,5 مليون دولار) بزيادة قدرها 3,9% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وبلغت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 8,6 مليارات درهم (2,34 مليار دولار) بنموٍّ سنوي نسبته 16,5%.

واستمرت قاعدة مشتركي المجموعة في التوسع، حيث وصل إجمالي عدد المشتركين إلى 248 مليون مشترك، بزيادة قدرها 30,8% على أساس سنوي، بحسب الوكالة.

وفي سُوقها المحلي، حافظت “إي آند الإمارات” على أدائها القوي بزيادة عدد المشتركين ليصل إلى 16,6 مليون مشترك، مدعومةً بتبنِّي حلول الجيل القادم من الاتصالات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي باتت جزءًا أساسيًّا من تجربة العميل.

هت