ائتلاف جديد يعزّز حظوظ تاكايشي في رئاسة حكومة اليابان (تقارير)

afp_tickers

3دقائق

يستعد الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم في اليابان لتوقيع اتفاق ائتلافي جديد الاثنين، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية الأحد، ما سيمهّد الطريق أمام ساناي تاكايشي لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في البلاد.

وانتخبت تاكايشي مطلع تشرين الأول/أكتوبر زعيمة للحزب الليبرالي الديموقراطي، غير أنّ انهيار الائتلاف الحاكم حال دون تولّيها منصبها. ومنذ ذلك الحين، يعمل الحزب على تشكيل تحالف جديد يعيد فرصها إلى الواجهة.

ووفقا لوكالة كيودو وصحيفة يوميوري شيمبون، ستوقّع تاكايشي ونظيرها هيروفومي يوشيمورا، زعيم حزب الابتكار الياباني اليميني الإصلاحي، اتفاقا ائتلافيا الاثنين في طوكيو، ما قد يتيح انتخابها رئيسة للوزراء الثلاثاء.

يأتي ذلك بعد انسحاب الشريك الصغير حزب كوميتو من الائتلاف الحاكم في وقت سابق من الشهر بعد 26 عاما من التعاون، ما أدخل البلاد في أزمة سياسية.

ورغم أن التحالف الجديد بين الحزبين قد يمنح تاكايشي أفضلية في التصويت، فإنهما لا يزالان يفتقران إلى مقعدين لتحقيق الغالبية في مجلس النواب. وفي حال جولة تصويت ثانية، يكفي أن تحصد تاكايشي عدد أصوات يفوق منافسها لتتولى منصب رئيسة الوزراء.

ويأتي هذا الحراك السياسي قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اليابان في نهاية الشهر، قبيل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كوريا الجنوبية.

وبحسب كيودو، اتفق الحزبان على أن يعمل الحزب الليبرالي الديموقراطي على تنفيذ مقترحات حزب الابتكار، منها إلغاء ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية (حاليا حتى 10%) ومنع التبرعات من الشركات والمنظمات. كما وافق الحزب على مطلب يوشيمورا تقليص عدد مقاعد البرلمان، الذي وصفه بأنه “شرط غير قابل للتفاوض” للانضمام إلى الائتلاف.

وذكرت قناة تي في أساهي أنّه في حال تولّت تاكايشي رئاسة الوزراء، لن يحصل حزب الابتكار على حقيبة وزارية، لكن أحد مستشاريها الخاصين سيكون من الحزب.

في المقابل، أفادت يوميوري بأنّ يوشيمورا لم يحسم بعد ما إذا كان سينضم إلى الحكومة بمنصب وزاري أم سيتعاون من خارجها.

ولم يصدر تعليق رسمي من الحزبين على التقارير عند اتصال وكالة فرانس برس بهما.

كه/ع ش/دص