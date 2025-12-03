ائتلاف نتنياهو يقاطع تصويت برلماني بشأن تأييد خطة ترامب المتعلقة بغزة

القدس 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قاطع الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصويتا برلمانيا اليوم الأربعاء بشأن تأييد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب الدائرة في عزة منذ عامين.

وكان التصويت، الذي اقترحه زعيم المعارضة يائير لابيد، رمزيا إلى حد كبير نظرا لتأييد نتنياهو للخطة بشكل علني بعد أن اتفقت إسرائيل على وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول.

وشارك في التصويت أقل من ثُلث أعضاء البرلمان المؤلف من 120 نائبا، إذ صوت 39 نائبا لصالح القرار ودون أي معارضة.

وكتب لبيد، رئيس الوزراء السابق، في منشور على منصة إكس “إسرائيل الآن تؤيد وتعتمد رسميا خطة الرئيس ترامب”، مرفقا بصورة له مع الرئس.

وكان التصويت غير الملزم ينطوي على احتمال إحراج نتنياهو إذا ما صوت ضدها بعض شركائه في الائتلاف الذين ينتقدون خطة ترامب. وتشير الخطة إلى إمكان إقامة دولة فلسطينية، وهو ما تعارضه حكومة نتنياهو.

وقاطع نائب من حزب ليكود بزعامة نتنياهو، لم يشارك في التصويت، الجلسة مرارا. وكان عضو آخر من الحزب حاضرا أيضا لكنه لم يشارك في عملية التصويت.

وكان ترامب قد حظي بتصفيق حار بالوقوف عندما ألقى خطابا أمام الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في أكتوبر تشرين الأول، وذلك بعد أيام من دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ. وبعد أسبوعين من الخطاب، أقر البرلمان في تصويت أولي ضم الضفة الغربية المحتلة بأغلبية 25 صوتا لصالح القرار و24 صوتا معارضا له، وذلك بعد أن قال ترامب إن إسرائيل لن تضمها.

ووصف جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، والذي كان يزور إسرائيل وقتها، التصويت بأنه سخيف وقال إنه يعتبره إهانة.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)