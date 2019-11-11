هذا المحتوى تم نشره يوم 11 نوفمبر, 2019 10:40 ص

سنوياً، يلقى ما بين ما بين 6 آلاف إلى 24 ألف شخص حتفهم جراء الصواعق .

(Keystone)

توصل المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ إلى ابتكار طريقة للتنبؤ بموعد ومكان وصول حدوث صاعقة البرق قبل وقوعها بحوالي 10 إلى 30 دقيقة وفي حدود 30 كيلومترًا.

تجمع الطريقة التي طورها الباحثون في المعهد التكنولوجي الرائد بين البيانات القياسية المستمدة من محطات الطقس والذكاء الاصطناعي.

يُذكر أن صاعقة البرق واحدة من أكثر الظواهر الطبيعية خطورة والتي لا يمكن التنبؤ بها. وتودي صاعقة البرق بحياة الإنسان والحيوان كما تتسبب في إشتعال النيران في المنازل والغابات وتؤثر على حركة الطيران وتدمر منشآت الطاقة.

سنوياً، يلقى ما بين 6 آلاف إلى 24 ألف شخص حتفهم جراء الصواعق، لكن أسباب حدوث البرق ما تزال غامضة. ولا توجد تقنية بسيطة للتنبؤ بموعد تفريغ الغلاف الجوي المشحون على الأرض بدلاً من السماء.

لكن عددا من الباحثين في كلية الهندسة التابعة للمعهد التقني الفدرالي العالي في لوزان، بقيادة فرهاد رشيدي، نجحوا في إزالة بعض الغموض، وتم عرض نتائج أبحاثهم في مجلة "علوم المناخ والغلاف الجويرابط خارجي".

مع ذلك، لا يعتزم الباحثون حاليا استخدام النتائج التي توصلوا إليها في مشروع "European Lightning Rod" الأوروبي الذي يهدف إلى تطوير أنظمة للحماية من صواعق البرق.

سريع ورخيص وبسيط

في السياق، أوضح أمير حسين مستجابي، طالب الدكتوراه الذي توصل إلى هذه التقنية كيف أن "الأنظمة الحالية بطيئة ومعقدة للغاية وتتطلب بيانات خارجية باهظة الثمن يتم الحصول عليها عن طريق الرادار أو الأقمار الصناعية".

ويضيف: "تستخدم طريقتنا البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي محطة أرصاد جوية.. هذا يعني أنه يمكننا تغطية المناطق النائية الخارجة عن تغطية الرادار ونطاق الأقمار الصناعية، حيث لا تتوفر شبكات الاتصال".

إضافة إلى ذلك، يتيح هذا الكشف الحصول على البيانات بسهولة وفي الوقت الحقيقي، حيث يُمكن إجراء التنبؤات بسرعة كبيرة وإصدار إنذارات حتى قبل تشكل العاصفة أصلا.

lightning explanation on lightning

swissinfo.ch/م.ا.

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