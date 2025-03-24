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اتحاد: تركيا تعتقل 9 صحفيين بسبب تغطية احتجاجات في إسطنبول

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أنقرة (رويترز) – قال اتحاد الصحفيين الأتراك يوم الاثنين إن السلطات اعتقلت تسعة صحفيين قاموا بتغطية احتجاجات على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو خرجت ليلا في عدة مدن.

ولم يتضح بعد سبب الاعتقالات.

وقضت محكمة تركية يوم الأحد بحبس إمام أوغلو، أبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، على ذمة المحاكمة بتهم فساد في خطوة أثارت أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد.

ورغم حظر التجمعات في شوارع العديد من المدن، خرجت مظاهرات مناهضة للحكومة لليلة الخامسة على التوالي يوم الأحد وكانت سلمية في الغالب.

ودعا حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي إلى تنظيم احتجاجات ضد قرار المحكمة بحبس إمام أوغلو، والذي وصفه بأنه مسيس ويتنافى مع مبادئ الديمقراطية.

وتنفي الحكومة الاتهامات بأن التحقيقات ذات دوافع سياسية، وتقول إن القضاء مستقل.

ونفى إمام أوغلو الاتهامات الموجهة إليه ووصفها بأنها “اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها” ودعا إلى تنظيم احتجاجات على مستوى البلاد.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال يوم الأحد خلال احتجاج بمنطقة ساراتشان في إسطنبول أمام مبنى البلدية إنهم سيواصلون الاحتجاجات لحين الإفراج عن إمام أوغلو.

وقال اتحاد الصحفيين الأتراك في منشور على موقعه الإلكتروني إن مصورا من وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) من بين الصحفيين المعتقلين. 

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