اتحاد: مقتل أكثر من 1900 شخص في إيران منذ بدء الحرب

27 مارس آذار (رويترز) – قالت ماريا مارتينيز المسؤولة في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر اليوم الجمعة إن أكثر من 1900 شخص لقوا حتفهم وأصيب 20 ألفا على الأقل في إيران منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية عليها، وذلك استنادا إلى أرقام صادرة عن الهلال الأحمر الإيراني.

وأضافت مارتينيز أن الهلال الأحمر الإيراني لا يزال المنظمة الإنسانية الوطنية الوحيدة العاملة على مستوى البلاد في ظل تصاعد الصراع.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)