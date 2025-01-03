اتحاد التنس الإماراتي ينظم 3 بطولات دولية للشباب في كانون الثاني/يناير

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أعلن اتحاد الإمارات للتنس عن تنظيم ثلاث بطولات دولية للشباب، تحت إشراف الاتحاد الدولي للتنس، خلال الفترة من 6 إلى 25 كانون الثاني/يناير الجاري، بمشاركة نحو 360 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

ونقلت الوكالة عن الأمين العام لاتحاد التنس ناصر يوسف المرزوقي قوله إنّ “البطولات الثلاث التي تستضيفها ملاعب الإمارات تمت ترقيتها إلى التصنيف العالمي (J100) لأول مرة”.

وتبدأ سلسلة البطولات من إمارة الفجيرة التي تستضيف النسخة الثالثة عشرة من بطولة الفجيرة الدولية للشباب على ملاعب نادي الفجيرة للتنس، وتنطلق يوم 6 كانون الثاني/يناير، تليها النسخة الثانية والعشرون من بطولة دبي الدولية للشباب، التي تبدأ في 13 كانون الثاني/يناير، وتُختتم السلسلة بالنسخة الثالثة من بطولة الإمارات الدولية للشباب، التي تُقام في أكاديمية “توب سبن” بدبي.

هت