اتحاد الشغل التونسي يعلن عن إضراب عام وطني في 21 يناير

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

تونس 5 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يحظى بتأثير قوي، عن إضراب وطني في 21 يناير كانون الثاني احتجاجا على القيود المفروضة على الحقوق النقابية وللمطالبة بمفاوضات لزيادة الأجور، في تصعيد كبير في مواجهته مع الرئيس قيس سعيد، وسط توترات اقتصادية وسياسية متفاقمة.

وقد يشل هذا الإضراب الوشيك القطاعات العامة الرئيسية ويزيد الضغط على الحكومة ذات الموارد المالية المحدودة، مما يفاقم خطر حدوث اضطرابات اجتماعية وسط تزايد الإحباط وضعف الخدمات العامة.

(تغطية صحفية طارق عمارة – تحرير دعاء محمد)

