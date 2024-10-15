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اتصال هاتفي بين الرئيسين الإماراتي والفيليبيني

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 تلقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا من نظيره الفيليبيني فيرديناند ماركوس رئيس جمهورية الفيليبين، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقالت الوكالة إن ماركوس ثمّن “المساعدات الإغاثية التي قدمتها دولة الإمارات إلى المتضررين من الفيضانات والأمطار” التي شهدتها الفيليبين في الآونة الأخيرة.

وبحث الجانبان، خلال الاتصال، “مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات والفيليبين وفرص تطوير علاقاتهما خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية”، وفق الوكالة.

أم/

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية