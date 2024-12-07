اتصال هاتفي بين الرئيسين الإماراتي والقبرصي

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تلقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا من نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقالت الوكالة إنّ الرئيسين بحثا مساء الجمعة “مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تعزيز علاقاتهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المشتركة”.

كما عرضا “عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأهمية العمل على احتواء التصعيد في المنطقة لتفادي مزيد من الأزمات التي تهدد السلام والاستقرار الإقليميين”.

وذكرت الوكالة أنّ الرئيس الإماراتي أعرب عن “تقديره لجهود قبرص ومبادراتها في مجال الدعم الإنساني لقطاع غزة”، مشيرا إلى “حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون معها ومع مختلف الأطراف في المنطقة والعالم في دعم الجهود الإنسانية في هذا الشأن”.

هت