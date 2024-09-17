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اتفاقية جديدة طويلة الأمد بين مالكة ماركة “راي بان” للنظارات و”ميتا”

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أعلنت شركة “إسيلور لوكسوتيكا” الأولى عالميا في مجال النظارات والمالكة لماركة “راي بان”، الثلاثاء أنها ستواصل تعاونها مع مجموعة “ميتا” الأميركية من خلال “اتفاقية جديدة طويلة الأمد” لابتكار “أجيال عدة من النظارات الذكية”.

وأشارت “إسيلور لوكسوتيكا”، في بيان، إلى “تمديد شراكتها مع ميتا بلاتفورمز من خلال اتفاقية جديدة طويلة الأمد تنص على تعاون بين الطرفين حتى العقد المقبل، لابتكار أجيال عدة من النظارات الذكية”.

وسنة 2023، أطلقت المجموعتان اللتان تتعاونان منذ العام 2019، مجموعة النظارات المتصلة “راي بان ميتا” المزوّدة بالذكاء الاصطناعي، ويمكن لواضعيها إجراء مكالمات هاتفية والتقاط صور ومقاطع فيديو ومشاركتها، والاستماع إلى الموسيقى أو أي محتوى بالبث التدفقي.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ”إسيلور لوكسوتيكا” فرانشيسكو ميليري، في البيان “إنّ العمل المذهل الذي أنجزناه مع ميتا هو مجرّد بداية ويمثل خطوة مهمة في رحلتنا لجعل النظارات بوابة إلى العالم المتصل”.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”ميتا” مارك زاكربرغ، في البيان “لدينا الفرصة لجعل النظارات المنصة التكنولوجية الرئيسية التالية، مع اعتماد جانب مرتبط بالموضة أيضا”.

وكانت مقالات صحافية تطرّقت خلال الصيف، إلى خطة لـ”ميتا” ترمي إلى الاستحواذ على حصة في الشركة المتخصصة بالنظارات.

وقال فرانشيسكو ميليري، خلال مؤتمر عن النتائج النصفية لشركته، “تم إبلاغنا بحسن نية” شركة “ميتا” (فيسبوك، انستغرام) للاستحواذ على حصة في “إسيلور لوكسوتيكا”.

وتعتزم “إسيلور لوكسوتيكا” إطلاق منتج جديد في الولايات المتحدة خلال نهاية العام هو زوج من النظارات يتضمّن أداة مساعدة سمعية مصغرة.

بان/رك/جك

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