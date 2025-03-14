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اتفاق الأحزاب الألمانية على خطة إنفاق ضخمة

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توصل الاتحاد المسيحي الديموقراطي إلى اتفاق مع حزب الخضر بشأن خطة إنفاق ضخمة، بحسب ما أفاد مصدر حزبي فرانس برس الجمعة، ما يمهد الطريق لإقرارها في البرلمان الأسبوع المقبل.

وبناء على الخطة التي طرحها حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي الذي سيصبح زعيمه فريدريش ميرتس المستشار المقبل والحزب الاشتراكي الديموقراطي (يسار وسط)، سيتم استثناء الإنفاق الدفاعي من الضوابط على الديون المنصوص عليها في الدستور عندما يتجاوز واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تنص على صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو (545 مليار دولار) للإنفاق على البنى التحتية.

وذكر حزب الخضر في بيان أنه تم التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن، فيما يتوقع نشر مزيد من التفاصيل بعد الظهر.

ولم يتضح بعد إلى أي حد تم تعديل المقترح ليكسب تأييد الخضر الذين تعد أصواتهم ضرورية للوصول إلى أغلبية الثلثين اللازمة في البرلمان لتعديل الضوابط على الديون.

وأفاد ميرتس الخميس أنه يمكن تخصيص مبلغ قدره 50 مليار يورو من صندوق البنى التحتية لإجراءات حماية المناخ.

يأتي الاتفاق بعد أيام من النقاشات الحادة التي هدد الخضر خلالها بالامتناع عن دعم الخطة، مشيرين إلى أنها لا تنص على تحركات كافية في ما يتعلق بالبيئة.

جسك/لين/ص ك

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