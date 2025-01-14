اتفاق الهدنة في غزة صار وشيكا بعد “انفراجة” في الدوحة

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من آندرو ميلز ونضال المغربي ومعيان لوبيل

الدوحة/القاهرة/القدس (رويترز) – يجتمع مفاوضون في الدوحة يوم الثلاثاء سعيا لوضع اللمسات النهائية على تفاصيل خطة لإنهاء الحرب في غزة، بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن اتفاقا أيده لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن “على وشك” أن يصبح واقعا.

وقال مسؤول مطلع على المفاوضات إن الوسطاء سلموا إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مسودة نهائية لاتفاق يوم الاثنين بعد “انفراجة” تحققت عند منتصف الليل في المحادثات التي حضرها مبعوثان للرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وقال مصدر فلسطيني قريب من المحادثات لرويترز إنه يتوقع الانتهاء من الاتفاق يوم الثلاثاء إذا “سارت الأمور على ما يرام”.

وعبر كل من دافيد برنياع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ورونين بار رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط وبريت مكجورك مبعوث بايدن المنتهية ولايته إلى الشرق الأوسط ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن أملهم في إبرام الاتفاق.

وقال بايدن في كلمة ألقاها يوم الاثنين لسرد إنجازاته في السياسة الخارجية “الاتفاق… من شأنه أن يحرر الرهائن ويوقف القتال ويوفر الأمن لإسرائيل ويسمح لنا بزيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير للفلسطينيين الذين يعانون بشدة في هذه الحرب التي بدأتها حماس”.

وإذا نجحت تلك المساعي، سيتوج اتفاق وقف إطلاق النار جهود محادثات متقطعة على مدى يزيد على عام ويؤدي إلى أكبر عملية لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين منذ الأيام الأولى للصراع عندما أفرجت حماس عن حوالي نصف المحتجزين لديها مقابل إطلاق سراح 240 فلسطينيا من السجناء لدى إسرائيل.

وربما يؤدي ذلك أيضا إلى تخفيف التوتر في الشرق الأوسط حيث أودت الحرب بحياة عشرات الألوف من الناس ودمرت معظم أنحاء قطاع غزة.

ونفذت إيران وحلفاؤها هجمات على إسرائيل قالوا إنها لدعم الفلسطينيين في غزة.

كما شنت إسرائيل هجمات على إيران واغتالت كبار قياديي حركة حماس وجماعة حزب الله اللبنانية ووجهت ضربات قوية لترسانتيهما من الأسلحة.

وفي أعقاب ذلك أطاح مسلحون من المعارضة بنظام بشار الأسد الذي استمر عقودا في سوريا، مما كتب النهاية لحليف رئيسي آخر لإيران. ولم يعد الجيش الإسرائيلي يواجه أي قوة كبيرة في المنطقة.

وقال المسؤول المطلع على المحادثات، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن قطر سلمت مسودة الاتفاق إلى الجانبين في الدوحة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الكرة الآن في ملعب حماس. وذكر موقع أكسيوس الإخباري أن بلينكن سيقدم يوم الثلاثاء خطة لما بعد الحرب في غزة.

وقالت إسرائيل وحماس إنهما حريصتان على التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال. وقال مسؤول في حماس لرويترز “المفاوضات حققت تقدما في قضايا رئيسية ونعمل لاستكمال ما تبقى قريبا”.