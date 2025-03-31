اتفاق بين “نوكيا” و”أمازون” بشأن براءات الاختراع في البث التدفقي

afp_tickers

2دقائق

توصلت “نوكيا” إلى اتفاق مع شركة “أمازون” الأميركية العملاقة التي كانت الشركة الفنلندية المصنّعة للمعدات تتهمها بانتهاك براءات الاختراع الخاصة بها في التقنيات المتعلقة بالفيديو.

وأبرمت نوكيا “اتفاقية براءة اختراع مع أمازون تغطي استخدام تقنيات فيديو من نوكيا في خدمات وأجهزة البث المباشر الخاصة بأمازون. ويضع الاتفاق حدّا لمختلف النزاعات المتعلقة ببراءات الاختراع بين الطرفين في كل المحاكم”، على ما أوضحت المجموعة الفنلندية.

وبقيت قيمة هذه الاتفاقية طي الكتمان.

وأعلنت “نوكيا” في تشرين الأول/أكتوبر 2023 أنها رفعت دعاوى ضد المجموعة الأميركية في خمس محاكم في بلدان عدة بينها الولايات المتحدة والهند وأمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والمتخصصة في قضايا الملكية الفكرية.

وركزت الدعاوى على خدمة “برايم فيديو” من “أمازون” بالإضافة إلى الأجهزة التي تقول “نوكيا” إنها انتهكت براءات الاختراع الخاصة بها في ما يتعلق “بضغط الفيديو ونشر المحتوى وتوصية المحتوى والجوانب المتعلقة بالمعدات”.

وأعلنت “نوكيا” آنذاك عن دعاوى قضائية ضد شركة “اتش بي”. وأنهت الشركة المصنعة للمعدات هذا النزاع في تشرين الأوّل/أكتوبر 2024 ووقعت اتفاقية ترخيص متعددة السنوات مع المجموعة الأميركية.

اف/رك/جك