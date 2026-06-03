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اتفاق بين إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار

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4 يونيو حزيران (رويترز) – أفاد بيان مشترك أصدرته الخارجية الأمريكية بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن.

وبحسب البيان، فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من جانب جماعة حزب الله المدعومة من إيران، وإبعاد جميع عناصرها من قطاع جنوب الليطاني. وكان الطرفان قد اتفقا الشهر الماضي على وقف إطلاق النار، إلا أن الأعمال القتالية استمرت.

وتتوغل إسرائيل في لبنان منذ مارس آذار الماضي لملاحقة عناصر الجماعة التي تطلق النار عبر الحدود دعما لطهران.

وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير شباط ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضا.

وأفاد البيان الصادر يوم الأربعاء بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على مواصلة المفاوضات المباشرة من أجل بناء الثقة وحل القضايا العالقة الأخرى.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )

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