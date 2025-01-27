اتفاق بين الهند والصين لاستئناف الرحلات المباشرة بعد خمس سنوات من توقفها

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أعلنت الهند الإثنين الاتفاق مع الصين على استئناف الرحلات المباشرة بينهما بعد قرابة خمس سنوات على توقفها بسبب جائحة كورونا وتوترات سياسية لاحقة.

وجاء الإعلان في ختام زيارة لوزير الخارجية الهندي إلى نيودلهي، في مؤشر جديد على تحسن في العلاقات المتوترة بين أكبر دولتين في العالم من حيث عدد السكان.

والوزير فيكرام ميسري أكبر دبلوماسي هندي يزور الصين منذ اشتباك بين جنود البلدين في الهيمالايا على حدودهما المشتركة في 2020 أدى إلى تدهور العلاقات بينهما.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الهندية أن زيارة موفد كبير إلى بكين أسفرت عن الاتفاق “من حيث المبدأ على استئناف الخدمات الجوية المباشرة بين البلدين”.

وأضاف أن “السلطات الفنية ذات الصلة في الجانبين ستلتقي وتناقش إطارا محدثا لهذا الغرض في موعد قريب”.

وأكد بيان الوزارة الهندية أن الطرفين اتفقا على تعزيز الجهود الدبلوماسية “لاستعادة الثقة المتبادلة” ولحل قضايا تجارية واقتصادية عالقة.

غل/غد/ص ك