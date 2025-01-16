اتفاق بين فرانس برس وميسترال يسمح لشركة الذكاء الاصطناعي باستخدام نشرات الوكالة

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أعلنت وكالة فرانس برس وشركة ميسترال الخميس أنهما أبرمتا اتفاقا يسمح للشركة الفرنسية الناشئة الطامحة لأن تصبح اللاعب الأوروبي الرائد في مجال الذكاء الاصطناعي بأن تستخدم في برنامجها للدردشة الآلية نشرات الوكالة الإخبارية.

ولم يتم الكشف عن قيمة أو مدّة هذا الاتفاق الذي “يمتدّ لسنوات عدّة”.

وهذا أول اتفاق من نوعه بالنسبة لوكالة الأنباء العالمية، وكذلك أيضا بالنسبة لشركة “ميسترال إيه آي”، المنافس الأوروبي لشركات أميركية عملاقة في هذا المجال مثل “أوبن إيه آي” التي طوّرت برنامج “تشات جي بي تي”.

وقال الرئيس التنفيذي لفرانس برس فابريس فريس في مقابلة مع صحافيين في الوكالة إنّ “هذا هو الاتفاق الأول بين لاعبين لديهما طموحات عالمية، بل بصمة عالمية في ما يتعلق بوكالة فرانس برس، لكن بجذور أوروبية راسخة”.

من جهته، قال آرتور مينش، مؤسس ميسترال، إنّه بالنسبة لشركته الناشئة فإنّ “وكالة فرانس برس توفّر مصدرا صحافيا متحقّقا منه نعتقد أنّه مهمّ للغاية”.

واعتبارا من الخميس بات بإمكان روبوت المحادثة التابع لميسترال واسمه “لو تشات” أن يستخدم النشرات الإخبارية التي تبثّها وكالة فرانس برس بستّ لغات هي الفرنسية والإنكليزية والإسبانية والعربية والألمانية والبرتغالية.

ويمكن لروبوت “لو تشات” الاعتماد على أرشيفات النصوص الخاصة بفرانس برس والتي تعود إلى عام 1983، لكنه لن يتمكن من الوصول إلى منتجات الوكالة من الصور أو مقاطع الفيديو أو الرسوم البيانية التوضيحية.

وبحسب فريس فإنّ أرشيف النصوص الذي يمكن للروبوت الوصول إليه يتضمن حوالي 38 مليون مقال.

بر/بم