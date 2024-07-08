اتفاق دفاعي مهم بين الفيليبين واليابان

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وقعت الفيليبين واليابان الإثنين ميثاق دفاع مهما يسمح لكل من الدولتين بنشر قوات في الدولة الأخرى لتعزيز علاقاتهما بوجه صعود النفوذ الصيني.

وتم التوصل إلى الاتفاق في مانيلا، حيث أجرى وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا ووزيرة الخارجية يوكو كاميكاوا محادثات مع نظيريهما الفيليبينيين جيلبرتو تيودورو وإنريكي مانالو.

ويوفر الاتفاق، الذي بدأت طوكيو ومانيلا التفاوض بشأنه في تشرين الثاني/نوفمبر الإطار القانوني لليابان والفيليبين لإرسال أفراد دفاع إلى أراضي كل منهما للتدريب وغير ذلك من العمليات.

ووقع تيودورو وكاميكاوا الاتفاق في القصر الرئاسي.

وسيدخل حيز التنفيذ بمجرد التصديق عليه من قبل المشرعين في كلا البلدين.

وقال تيودورو للصحافيين إن التوقيع يعد “علامة فارقة أخرى في مساعينا المشتركة لضمان نظام دولي قائم على القواعد، ولضمان السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخاصة في منطقتنا”.

والفيليبين واليابان حليفتان منذ فترة طويلة للولايات المتحدة، التي تعمل على تعزيز تحالفاتها من كانبيرا إلى طوكيو لمواجهة القوة العسكرية المتنامية للصين ونفوذها في المنطقة.

واتهم المسؤولون الصينيون الولايات المتحدة بمحاولة إنشاء نسخة من حلف شمال الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

– بحر الصين الجنوبي-

يأتي توقيع الاتفاقية بين طوكيو ومانيلا في الوقت الذي تثير فيه تهديدات الصين تجاه تايوان وتحركاتها في بحر الصين الجنوبي مخاوف من صراع محتمل قد يجر الولايات المتحدة.

الشهر الماضي، هاجم بحّارة من خفر السواحل الصينيين يحملون سكاكين وفأساً وأسلحة أخرى، سفينة فيليبينية تقوم بمهمة إمداد للجنود الفيليبينيين المتمركزين على متن سفينة عسكرية معطّلة في جزيرة سيكند توماس المرجانية في بحر الصين الجنوبي.

وتقع جزيرة سيكند توماس على مسافة حوالى 200 كيلومتر من جزيرة بالاوان الفيلبينية وأكثر من ألف كيلومتر عن هاينان، أقرب جزيرة صينية كبيرة.

وفقد بحّار فيليبيني إبهامه خلال الحادث الذي قام خفر السواحل الصينيون خلاله بمصادرة أو تدمير معدّات فيليبينية، بما في ذلك أسلحة نارية، وفقاً للجيش الفيليبيني.

وصعدت بكين مواجهاتها مع مانيلا في الأشهر الأخيرة، مع تكثيف الصين جهودها دعما لمطالبها بالسيطرة شبه الكاملة على الممر المائي الإستراتيجي.

وهناك خلاف أيضا بين طوكيو وبكين بشأن جزر متنازع عليها، تسيطر عليها اليابان، في بحر الصين الشرقي.

وقال كيهارا إن اليابان “تشعر بقلق بالغ” إزاء “تصاعد التوترات الإقليمية”.

ومن جانبه، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ لا تحتاج إلى “مجموعات عسكرية، ناهيك عن دوائر صغيرة تشجع على حرب باردة جديدة وتثير المواجهة”.

غزت اليابان الفيليبين واحتلتها خلال الحرب العالمية الثانية، لكن البلدين تقاربا منذ ذلك الحين بسبب التجارة والاستثمار، ومؤخرًا لمواجهة الصين الصاعدة.

واليابان هي المورد الرئيسي للمعدات والتكنولوجيا الأمنية للفيليبين، بما في ذلك سفن الدوريات وأنظمة المراقبة.

وأشار سفير طوكيو لدى مانيلا كازويا إندو في كلمة ألقاها يوم الخميس إلى “تطورات مهمة” في إمدادات المعدات الدفاعية اليابانية إلى الفيليبين.

-“المحور”-

ووقعت طوكيو اتفاقيات وصول متبادلة مماثلة مع بريطانيا وأستراليا في السنوات الأخيرة.

ولدى مانيلا اتفاقيات مماثلة مع الولايات المتحدة وأستراليا وتخطط لتوقيعها مع فرنسا.

وشكلت مانيلا محورا رئيسيا لجهود الولايات المتحدة بناء سلسلة تحالفات، بسبب موقعها في بحر الصين الجنوبي وقربها من تايوان، التي تعدها الصين جزءا من أراضيها.

وعقد زعماء اليابان والفيليبين والولايات المتحدة قمتهم الثلاثية الأولى في نيسان/ابريل بهدف تعزيز العلاقات الدفاعية في واشنطن.

وأجريت هذه المناورات في أعقاب مناورات عسكرية رباعية شملت أستراليا في بحر الصين الجنوبي، مما أثار حفيظة بكين.

وقال كيهارا الياباني “إلى جانب علاقاتنا الثنائية، تحرص اليابان أيضً على تعميق العلاقات الثلاثية والرباعية، مثل اليابان والفيليبين والولايات المتحدة أو اليابان والفيليبين والولايات المتحدة وأستراليا”.

يرى محللون أن اليابان، التي تشعر بالقلق إزاء التغيرات المستقبلية المحتملة في السياسة الأميركية في المنطقة، تسعى إلى لعب دور أكبر في الأمن.

وقال ريناتو كروز دي كاسترو، أستاذ الدراسات الدولية “إن اليابانيين يرغبون في إقناع الأميركيين بأن اليابان هي محور الوجود الأمني الأميركي والوجود العسكري هنا في المنطقة، وبالطبع الحليف الأكثر موثوقية للولايات المتحدة”.

سغم/شي/نور