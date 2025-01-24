اتفاق على تعويضات بقيمة 7,4 مليارات دولار في قضية الأدوية الأفيونية

afp_tickers

4دقائق

أبرمت شركة “بوردو فارما” الصيدلانية الأميركية وعائلة ساكلر التي تملكها اتفاقا مع 15 ولاية أميركية تدفعان بموجبه تعويضات تبلغ قيمتها الإجمالية 7,4 مليارات دولار بسبب دورهما في أزمة الأدوية الأفيونية في الولايات المتّحدة.

وأوضح بيان صدر الخميس عن المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس أن الاتفاق الذي لا يزال بحاجة إلى مصادقة من إحدى المحاكم، يقضي بأن تدفع الأسرة ما يصل إلى 6,5 مليارات دولار على مدى 15 عاما، فيما تدفع الشركة 900 مليون دولار.

وذكّرت ليتيشا جيمس في البيان بأن “عائلة ساكلر سعت بلا هوادة إلى الربح على حساب المرضى المعرضين للخطر وأدّت دورا اساسيا في بدء انتشار الوباء المرتبط بالمواد الأفيونية”.

وأضافت “سأستمر في مطاردة الشركات التي تسببت في أزمة المواد الأفيونية”، موضحة أنها استحصلت إلى الآن على أكثر من ثلاثة مليارات دولار لولاية نيويورك في إطار اتفاقات مع أطراف أخرى.

ويعتبر كثيرون أن الترويج المفرط للدواء الأفيوني الشهير “أوكسيكونتين” المسكن للألم والذي تُصنّعه “بوردو فارما” هو الذي ساهم في إطلاق أزمة الأدوية الأفيونية. وتوقفت الشركة عن إنتاج الأدوية الأفيونية عام 2018.

واتُهِمَت عائلة ساكلر بالترويج المكثّف لهذا الدواء رغم علمها بأنه يسبب الإدمان بدرجة كبيرة، وهو ما أتاح لها كسب عشرات المليارات من الدولارات.

وأظهرت بيانات رسمية أن نحو 727 ألف شخص توفوا في الولايات المتحدة بين عامي 1999 و2022 بسبب جرعات زائدة مرتبطة بتناول أدوية أفيونية كانوا يحصلون عليها بوصفة طبية أو بشكل غير قانوني.

وانخفض عدد الوفيات المرتبطة بالمواد الأفيونية (وخصوصا الفنتانيل) عام 2023 بشكل طفيف، للمرة الأولى منذ 2018.

ومن المقرر استخدام التعويضات التي أُعلِن عنها الخميس لتمويل برامج مكافحة الإدمان وتلك المخصصة للعلاج من المخدرات.

وبالإضافة إلى العقوبة المالية، يُفترض أن ينهي الاتفاق ملكية عائلة ساكلر لـ”بوردو” ويمنع الأسرة من بيع المواد الأفيونية في الولايات المتحدة”، بحسب البيان الذي اشار إلى أن مستقبل الشركة سيُحدد لاحقا.

ولم توافق المحكمة العليا الأميركية في حزيران/يونيو 2024 على اتفاق أبرم عام 2022 مع الولايات الأميركية الخمسين، يقضي بدفع نحو ستة مليارات دولار، بسبب الحماية القانونية التي يوفرها لأفراد عائلة ساكلر المالكة بإزاء الدعاوى القضائية المستقبلية المحتملة المتعلقة بالشركة.

وأوضح البيان أن الاتفاق الجديد “لا يوفر لعائلة ساكلر هذه الحماية التلقائية، بل يوفر إعفاءات توافقية في مقابل المدفوعات التي ستقدمها العائلة” خلال الأعوام الخمسة عشر.

وتقدمت “بوردو فارما” بطلب لإشهار إفلاسها عام 2019 بعدما رُفعت عليها سلسلة من الدعاوى القضائية، لكنّ محاكم عدة رفضت خطة إفلاسها، مما حملها إلى الاستئناف أمام المحكمة العليا في واشنطن.

إلم/ب ح/رك