اتفاق فرنسي ألماني بشأن إدارة مجموعة “كيه إن دي إس” الدفاعية

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أعلنت فرنسا وألمانيا الإثنين عن إبرام اتفاق بشأن الإدارة المشتركة لمجموعة تصنيع الأسلحة “كيه إن دي إس”، في خضم سعي البلدين إلى إنعاش التعاون الدفاعي الأوروبي المتعثّر.

ينصّ الاتفاق على تولي برلين حصة في مجموعة الدفاع الفرنسية-الألمانية بما يضعها على قدم المساواة مع باريس، في حين تواجه القارّة نزعة عدائية روسية وتدهورا في العلاقات مع الولايات المتحدة.

تتّخذ “كيه إن دي إس” مقرّا في أمستردام، وهي المصنّعة لدبابات “ليوبارد 2″ و”لوكلير” إضافة إلى أسلحة مدفعية وآليات مدرّعة، وتعدّ موردا رئيسيا للجيوش الأوروبية.

يأتي ذلك بعد أسابيع على انهيار مشروع فرنسي-ألماني لبناء طائرة مقاتلة من الجيل الجديد، ما شكل نكسة كبرى للجهود الرامية إلى تعزيز المبادرات الدفاعية على مستوى أوروبا.

وجاء في منشور للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منصة إكس عقب الإعلان الصادر الإثنين “نخطو اليوم مع ألمانيا خطوة كبرى نحو سيادتنا الدفاعية”.

وتابع “بتعزيزنا معا شركة كيه إن دي إس، نمنح قواتنا المسلّحة الوسائل التي تمكّنها من الدفاع عن نفسها، ومن الإنتاج والابتكار بشكل مستقل. نحو أوروبا ذات سيادة، تحمي نفسها وتقرر مصيرها بنفسها”.

تأسّست “كيه إن دي إس” في العام 2015 عبر اندماج شركتين فرنسية وألمانية، وهي مملوكة حاليا مناصفة بين الحكومة الفرنسية، عبر شركة قابضة، وعائلة فيغمان الألمانية التي تملك باقي الأسهم.

وتشدّد برلين على ضرورة تمتّعها بنفوذ أكبر في الشركة.

وجاء في وثيقة سرية صادرة عن وزارة الدفاع الألمانية، وُزِّعت على المشرعين واطّلعت عليها وكالة فرانس برس، أن الأنظمة البرية التي تنتجها المجموعة “تشكّل العمود الفقري للوحدات المدرّعة في الجيش الألماني، وبالتالي لقدرات ألمانيا الدفاعية”.

وأضافت الوثيقة “لذلك، لدى ألمانيا مصلحة أمنية حيوية في إبقاء هذه التقنيات الرئيسية الخاصة بـ+كيه إن دي إس+ في ألمانيا”.

بور-سر/ود/ح س