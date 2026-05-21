اتفاق لتجنب الإضراب يمنح موظفين في سامسونغ مكافآت بمتوسط 338 ألف دولار

afp_tickers

4دقائق

سيحصل موظفو قسم الرقائق في سامسونغ إلكترونيكس هذا العام على مكافآت بمتوسط 509 ملايين وون (338 ألف دولار)، حسبما قال مسؤول في الشركة، وذلك بموجب اتفاق مبدئي بين الإدارة ونقابات العمال لتجنب إضراب.

وتوصلت الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا ونقابتها إلى هذا الاتفاق المبدئي في ساعة متأخرة الأربعاء، عقب محادثات في اللحظات الأخيرة بوساطة حكومية، ما سمح بتجنب إضراب كان مقررا أن يبدأ الخميس ويستمر لـ18 يوما.

وجاء الخلاف في ظل طفرة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، أسهمت بشكل كبير في ازدهار أعمال سامسونغ إلكترونيكس في قطاع الرقائق، كما رفعت معدلات النمو الاقتصادي وأسواق الأسهم في كوريا الجنوبية.

وينص الاتفاق المبدئي على تخصيص مبلغ جديد للمكافآت لموظفي قسم أشباه الموصلات، يعادل 10,5% من أرباح القسم التشغيلية، تُدفع على شكل أسهم.

وبإضافة 1,5% نقدا، يتيح الاتفاق للموظفين الحصول على مكافآت تصل إلى 12% من الأرباح التشغيلية.

وأكد مسؤول في شركة سامسونغ لأشباه الموصلات لوكالة فرانس برس الخميس أن موظفي الشركة سيحصلون على حوالى 509 ملايين وون بموجب الاتفاق الجديد.

ويعتمد الرقم على تقدير تقريبي لأرباح تشغيلية متوقعة عند 331 تريليون وون، بما يتوافق مع متوسط توقعات السوق بحسب وكالة يونهاب للأنباء، مع تخصيص 12% للمكافآت ونحو 78 ألف موظف في قطاع الرقائق.

وتستمر خطة المكافآت عشر سنوات، وهي مشروطة بتحقيق قسم أشباه الموصلات أرباحا تشغيلية سنوية تتجاوز 200 تريليون وون بين عامي 2026 و2028، وأكثر من 100 تريليون وون سنويا حتى عام 2035.

وبينما يُتوقع أن يستفيد الموظفون من الاتفاق، عبّر بعض المساهمين عن معارضتهم له.

وتعهّدت مجموعة من مساهمي سامسونغ إلكترونيكس الخميس باتخاذ إجراءات قانونية ضد الاتفاق المبدئي.

ونظمت مجموعة “المقر الكوري للعمل من أجل المساهمين” تجمعا قرب منزل مدير سامسونغ إلكترونيكس لي جيه-يونغ، معتبرة أن المكافآت المرتبطة بالأرباح التشغيلية لم تُقرّ عبر تصويت المساهمين، ما يجعلها غير قانونية وفق قانون التجارة الحالي.

وأعلنت المجموعة أنها ستستخدم “جميع الوسائل القانونية المتاحة” لمنع صرف أموال الشركة بناء على الاتفاق في حال إتمامه دون اتباع الإجراءات المطلوبة.

تُستخدم رقائق الذاكرة التي تنتجها سامسونغ إلكترونيكس في سلع تتراوح بين الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية ومعالجات الحواسيب، فيما تُعد رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي من الجيل الجديد مكوّنا أساسيا لتوسيع قدرات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وكانت سامسونغ قد أعلنت في نيسان/أبريل الماضي عن ارتفاع أرباحها التشغيلية للربع الأول بنحو 750% مقارنة بالعام الماضي، في حين تجاوزت قيمتها السوقية تريليون دولار لأول مرة هذا الشهر.

وأثار احتمال الإضراب مخاوف بشأن تأثيره المحتمل على اقتصاد كوريا الجنوبية، في وقت تُمثّل أشباه الموصلات نحو 35% من صادرات الدولة الآسيوية.

سجه/غد/ح س