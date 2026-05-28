اتفاق لتمديد الهدنة مع إيران بانتظار موافقة ترامب

واشنطن/القاهرة 28 مايو أيار (رويترز) – قالت مصادر لرويترز إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا اليوم الخميس إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود على الملاحة عبر مضيق هرمز لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يقره حتى الآن كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الاتفاق لم يعتمد بشكل نهائي.

وأفادت أربعة مصادر مطلعة بأن الاتفاق سيمدد وقف إطلاق النار بين الجانبين لمدة 60 يوما وسيسمح بعودة حركة الملاحة في الممر المائي الهام بينما سيناقش مفاوضون قضايا شائكة مثل البرنامج النووي الإيراني.

وفي حال موافقة صناع القرار في واشنطن وطهران، سيُمثل هذا الاتفاق أكبر خطوة نحو السلام منذ نشوب النزاع في 28 فبراير شباط. وجاءت أنباء الاتفاق المحتمل بعد جولة من الهجمات المتبادلة بين البلدين، وهي أحدث مواجهة من نوعها منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أوائل أبريل نيسان.

وأكدت المصادر أن ترامب لم يقر الاتفاق بعد. وأحجم البيت الأبيض عن التعليق، ولم تُعلق إيران بعد على أنباء الاتفاق المقترح، الذي كان موقع أكسيوس أول من تحدث عنه.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، نقلا عن مصدر مُقرب من فريق التفاوض، أن “نص مذكرة التفاهم المحتملة لم يحسم أو يعتمد بشكل نهائي حتى هذه اللحظة”.

وصرحت إدارة ترامب مرارا بأن اتفاقا لإنهاء الحرب بات وشيكا، لكن إيران قللت من قبل من شأن هذه التصريحات.

وينص الاتفاق على السماح بالملاحة بحرية تامة عبر مضيق هرمز، كما يُلزم الولايات المتحدة برفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، بالإضافة إلى رفع بعض العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيراني.

وأدت هذه التقارير إلى انخفاض أسعار النفط، وسط آمال بإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لعبور ما يقارب خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أسقطت خمس طائرات مسيرة هجومية أطلقتها إيران، ومنعت إطلاق طائرة مسيرة سادسة من موقع تحكم أرضي في بندر عباس بإيران. واعترضت القوات الكويتية صاروخا باليستيا أطلق باتجاه البلاد، التي تستضيف قاعدة أمريكية كبيرة.

وتسلط الضربات، رغم محدوديتها، الضوء على صعوبة المفاوضات التي تهدف إلى تحويل وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر والتي أودت بحياة الآلاف وأحدثت اضطرابا في أسواق الطاقة العالمية.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته للتحدث بصراحة عن العمليات العسكرية إن الضربات العسكرية كانت دفاعية وتهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن الحرس الثوري قوله إنه استهدف القاعدة الأمريكية المسؤولة عن هجوم وقع في وقت مبكر صباح اليوم قرب مطار بندر عباس، مضيفا أن أي تكرار لما وصفه بالعدوان سيؤدي إلى رد “أكثر حزما”.

ونددت الكويت بالهجوم وطالبت إيران بوقف فوري ما وصفته بالتصعيد الخطير.

وتزامنت هذه التطورات، في ثاني موجة تصعيد هذا الأسبوع، مع حلول عيد الأضحى، فيما اتسع نطاق الصراع، الذي اندلع إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط، ليشمل عدة دول.

وقالت باكستان، التي تقوم بدور الوسيط، إن وزير الخارجية إسحق دار سيجتمع مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن غدا الجمعة، لكن لم يكشف بعد عن سبب الزيارة.

ويؤكد ترامب منذ منتصف مارس آذار أن نهاية الحرب باتت وشيكة، رغم أن الجانبين لم يُظهرا أي تقدم علني يُذكر نحو التوصل إلى أرضية مشتركة. ودعت إيران إلى رفع العقوبات، وفك تجميد الأصول الأجنبية، وسحب القوات الأمريكية من المنطقة. وفي المقابل، دعت واشنطن إيران إلى تفكيك برنامجها النووي، الذي تؤكد طهران أنه لأغراض سلمية.

وتقول إيران إن أي اتفاق سلام يجب أن ينهي أيضا هجمات إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، على لبنان، حيث لا يزال الصراع مستمرا. وقالت إسرائيل إنها استهدفت مواقع تابعة لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران في مدينة صور وشنت هجوما في العاصمة بيروت. ودفعت إسرائيل مئات الآلاف إلى النزوح جراء توغلها في لبنان لملاحقة حزب الله.

وذكر الجيش اللبناني أن أحد جنوده قتل في غارة إسرائيلية.

* تحذير لسلطنة عمان

حذرت الولايات المتحدة سلطنة عمان اليوم الخميس من الانخراط في أي مسعى لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وهدد ترامب أمس الأربعاء بقصف عُمان، على الرغم من العلاقات الاقتصادية والعسكرية التاريخية بين البلدين.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن سفير عُمان أبلغه بعدم وجود أي خطط لفرض مثل هذه الرسوم.

ولم تصدر عُمان أي تصريح بشأن فكرة السيطرة المشتركة على المضيق مع إيران، التي تقول إنها ناقشت معها حرية الملاحة. وعبرت طهران عن تضامنها مع عُمان بعد ما وصفته “بتهديدات مسؤولين أمريكيين”.

(إعداد نهى زكريا وشيرين عبد العزيز وسامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)