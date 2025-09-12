The Swiss voice in the world since 1935
اتفاق مبدئي بين “مايكروسوفت” و”أوبن ايه آي” بشأن استمرار شراكتهما

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

توصلت شركة “أوبن ايه آي” وشريكتها التجارية المميّزة والمساهم الأقلية فيها “مايكروسوفت”، إلى اتفاق أولي بشأن “المرحلة المقبلة” من تعاونهما، على ما أعلن الطرفان في بيان مشترك الخميس.

وأوضحت الشركتان أن هذا الاتفاق “غير ملزم”، مشيرتين إلى أنهما “تعملان بنشاط على وضع اللمسات الأخيرة على الشروط التعاقدية في اتفاقية نهائية”.

تتعاون “مايكروسوفت” مع “اوبن ايه آي” منذ 2016، وهو العام الذي خصصت فيه موارد حوسبة للشركة الناشئة التي شارك في تأسيسها إيلون ماسك، لقاء إمكانية الوصول إلى نتائج أبحاثها.

وسنة 2019، استثمرت “مايكروسوفت” مليار دولار في “أوبن ايه آي”.

على مر السنين، زادت “مايكروسوفت” هذا المبلغ إلى نحو 13 مليار دولار إجمالا، مقابل حصة بنسبة 49% في “اوبن ايه آي غلوبال”، الكيان التجاري للشركة الناشئة، والذي لا يزال تحت سيطرة “أوبن ايه آي” غير الربحية.

تعمل الشركة التي ابتكرت “تشات جي بي تي” منذ أشهر عدة على مراجعة نظامها الأساسي لاعتماد هيكل أقرب إلى النموذج التقليدي، مما يتيح لها جمع أموال إضافية.

ينص الاتفاق الأولي على حصول “مايكروسوفت” على حصة في المشروع التجاري الجديد، بالإضافة إلى حصول الشركة غير الربحية على أسهم تُقدر قيمتها بأكثر من مئة مليار دولار، على ما ذكر رئيس مجلس إدارة “اوبن ايه آي” بريت تايلور الخميس عبر موقعها الإلكتروني.

خلال آخر عملية لزيادة رأس مالها والتي أُعلن عنها في آذار/مارس، قُدّرت قيمة الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي بـ300 مليار دولار.

وبحسب شبكة “سي ان بي سي”، تُناقش الشركة حاليا جولة تمويل جديدة، على أساس قيمة سوقية تبلغ 500 مليار دولار.

وينبغي أن يوافق المدعون العامون في ديلاوير وكاليفورنيا على الهيكل القانوني الجديد.

تو/رك/ب ح 

