اتفاق مبدئي بين الحكومة الليبية وفصيل مسلح لإنهاء أشهر من التوتر (إعلام)

توصلت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس وفصيل مسلح قوي إلى اتفاق مبدئي لإنهاء أشهر من التوترات في العاصمة، حسبما أفاد مسؤول ووسائل إعلام محلية السبت.

وقالت المصادر إن المفاوضات بين الحكومة وجهاز الردع جرت بتسهيل من تركيا.

وأفاد زياد دغيم مستشار رئيس المجلس الرئاسي بأن تفاصيل الاتفاق “سيتم الإعلان عنها للرأي العام في وقت لاحق”.

ولم تصدر الحكومة أو جهاز الردع أي إعلان رسمي حتى الآن.

لكن قناة ليبيا الأحرار نشرت مقطع فيديو على إكس مساء السبت، قالت إنه يظهر دخول قوات وزارة الدفاع إلى مطار يسيطر عليه جهاز الردع.

وتواجه ليبيا صعوبات في استعادة الاستقرار منذ إطاحة معمر القذافي عام 2011. وتتنافس حكومتان على السلطة حاليا: حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي (شرقا) مدعومة من المشير خليفة حفتر والبرلمان.

في منتصف أيار/مايو، اندلعت اشتباكات في طرابلس بين القوات الموالية للحكومة وفصائل مسلحة تحاول الحكومة تفكيكها.

ومن بين تلك الفصائل جهاز الردع القوي الذي يسيطر على شرق العاصمة ومطار معيتيقة، بالإضافة إلى سجون ومراكز احتجاز.

ونقلت قناة ليبيا الأحرار عن مصدر في الردع بأن الطرفان توصلا إلى اتفاق لتشكيل “قوة موحدة ومحايدة” لإدارة وتأمين أربعة مطارات غرب البلاد، منها مطار معيتيقة الواقع على أطراف طرابلس. ويخضع هذا المطار لسيطرة الردع منذ عام 2011، وهو المطار الوحيد الذي يستقبل رحلات تجارية في العاصمة.

وذكرت القناة أن السجون ومراكز الاحتجاز التي يديرها جهاز الردع سيتم نقلها إلى مكتب النائب العام.

كما أشارت إلى الاتفاق على استبدال آمر الشرطة القضائية الحالي أسامة نجيم بشخصية توافقية بين الطرفين.

ونجيم مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي تصريح إلى قناة ليبيا الأحرار، شكر دغيم تركيا “على جهودها الاستثنائية” وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على وساطتها “الأساسية والفاصلة”.

