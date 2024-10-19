اتفاق مبدئي بين بوينغ وعمالها لإنهاء الإضراب

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توصلت بوينغ وعمالها المضربون في منطقة سياتل الأميركية إلى اتفاق مبدئي لإنهاء إضرابهم المستمر منذ أكثر من شهر، حسبما أعلن السبت الاتحاد النقابي الذي يمثلهم.

وأكدت الشركة التوصل إلى اتفاق قالت إنه يتضمن زيادة في الأجور بنسبة 35 بالمئة مدى أربع سنوات ومكافأة لمرة واحدة قدرها سبعة آلاف دولار.

سيصوت أعضاء النقابة الأربعاء على مقترح إنهاء الإضراب الذي بدأ في 13 أيلول/سبتمبر على خلفية مطالبهم بزيادة الأجور وقضايا تعويض أخرى، وفق ما أفادت “الرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال الفضاء الجوي” في رسالة إلى أعضائها عبر منصة إكس.

وقال الاتحاد إن الاتفاق المقترح “يستحق أن يعرض على الأعضاء ويستحق النظر فيه”.

أدى إضراب حوالى 33 ألف عامل، معظمهم في ولاية واشنطن، إلى توقف العمل في مصنعين في منطقة سياتل لتجميع وإنتاج طائرات 737 ماكس.

وطالب العمال بزيادات كبيرة في الأجور ومكاسب أخرى، واشتكوا من ثبات الأجور لنحو أكثر من عقد في ظل ارتفاع التضخم.

تسبب الإضراب في خسائر مباشرة تقدر بنحو 7,6 مليارات دولار، تشمل ما لا يقل عن 4,35 مليارات دولار لشركة بوينغ ونحو ملياري دولار لمورديها، وفق ما قالت “مجموعة أندرسون الاقتصادية” الاستشارية الجمعة.

وحسّنت بوينغ عرضها للعمال المضربين وصار يشمل شروط تقاعد أفضل.

وقالت شركة صناعة الطائرات في بيان من جملة واحدة “نتطلع إلى تصويت موظفينا على المقترح الذي أسفرت عنه المفاوضات”.

لكن الإضراب ليس سوى بند في قائمة المشاكل التي تعانيها الشركة.

وغرقت بوينغ في مزيد من الاضطرابات في كانون الثاني/يناير بعدما انفصل لوح إحدى النوافذ في منتصف الرحلة على متن طائرة تابعة لشركة “ألاسكا إيرلاينز”، مما استلزم هبوطا اضطراريا للطائرة من طراز 737 ماكس التي تعرضت لحادثين مميتين عامي 2018 و2019.

بور/ح س/ب ق