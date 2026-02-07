اتّهام شخص في الولايات المتحدة بالتهديد بقتل نائب الرئيس الأميركي

أعلنت وزارة العدل الأميركية الجمعة أن هيئة محلفين فدرالية كبرى وجّهت لرجل يبلغ من العمر 33 عاما تهمة التهديد بقتل نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس أثناء زيارته لولاية أوهايو في كانون الثاني/يناير.

وأفادت الوزارة في بيان بأن شانون ماثر متّهم “بالتهديد بقتل وإلحاق الأذى الجسدي” بنائب الرئيس.

وذكر البيان نقلا عن تقارير بأن ماثر قال إنه سيبحث عن الأماكن التي كان سيتوجه إليها فانس وسيستخدم “بندقيته الآلية من طراز إم14 ويقتله”، من دون أن يوضح مكان إدلائه بهذا التعليق.

وألقى عناصر الجهاز السرّي الأميركي القبض على ماثر الجمعة.

وسبق أن وقعت حوادث أخرى تستهدف فانس.

وقال نائب الرئيس الأميركي مطلع كانون الثاني/يناير إن “شخصا مجنونا” حاول اقتحام منزله في أوهايو عبر الطرق على النوافذ. ولم يكن فانس وعائلته في المنزل يومها فيما أُلقي القبض على رجل يبلغ 26 عاما على خلفية الحادثة، بحسب تقارير وسائل إعلام أميركية.

وكشفت وزارة العدل الجمعة بأنها عثرت على “عدة ملفات رقمية تتضمن مواد متعلقة بانتهاكات جنسية بحق أطفال” بحوزة ماثر أثناء التحقيقات المرتبطة بتهديده المفترض لفانس.

ومثل ماثر أول مرة أمام محكمة في أوهايو الجمعة. وهو موقوف بانتظار جلسة استماع بشأن اعتقاله مقررة في 11 شباط/فبارير، بحسب الوزارة.

