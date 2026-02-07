The Swiss voice in the world since 1935
اتّهام شخص في الولايات المتحدة بالتهديد بقتل نائب الرئيس الأميركي

أعلنت وزارة العدل الأميركية الجمعة أن هيئة محلفين فدرالية كبرى وجّهت لرجل يبلغ من العمر 33 عاما تهمة التهديد بقتل نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس أثناء زيارته لولاية أوهايو في كانون الثاني/يناير.

وأفادت الوزارة في بيان بأن شانون ماثر متّهم “بالتهديد بقتل وإلحاق الأذى الجسدي” بنائب الرئيس.

وذكر البيان نقلا عن تقارير بأن ماثر قال إنه سيبحث عن الأماكن التي كان سيتوجه إليها فانس وسيستخدم “بندقيته الآلية من طراز إم14 ويقتله”، من دون أن يوضح مكان إدلائه بهذا التعليق.

وألقى عناصر الجهاز السرّي الأميركي القبض على ماثر الجمعة.

وسبق أن وقعت حوادث أخرى تستهدف فانس.

وقال نائب الرئيس الأميركي مطلع كانون الثاني/يناير إن “شخصا مجنونا” حاول اقتحام منزله في أوهايو عبر الطرق على النوافذ. ولم يكن فانس وعائلته في المنزل يومها فيما أُلقي القبض على رجل يبلغ 26 عاما على خلفية الحادثة، بحسب تقارير وسائل إعلام أميركية.

وكشفت وزارة العدل الجمعة بأنها عثرت على “عدة ملفات رقمية تتضمن مواد متعلقة بانتهاكات جنسية بحق أطفال” بحوزة ماثر أثناء التحقيقات المرتبطة بتهديده المفترض لفانس.

ومثل ماثر أول مرة أمام محكمة في أوهايو الجمعة. وهو موقوف بانتظار جلسة استماع بشأن اعتقاله مقررة في 11 شباط/فبارير، بحسب الوزارة.

