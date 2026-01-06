اجتماع أوروبي أميركي في باريس لبحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا

afp_tickers

5دقائق

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إلى باريس الثلاثاء حيث يشارك في قمة تجمع الحلفاء الأوروبيين لأوكرانيا ومبعوثين أميركيين بهدف الخروج بموقف موحّد حول الضمانات الأمنية الواجب تقديمها إلى كييف وتحديد شكل “القوة المتعددة الجنسيات”، في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا.

وقال زيلنسكي لدى وصوله إلى باريس “ينبغي أن توفر هذه المناقشات مزيدا من الحماية والقوة لأوكرانيا”، بحسب ما جاء في منشور على موقع أكس.

وجدد مطالبته باتخاذ “إجراءات من شأنها أن تضمن أمنا حقيقيا” للشعب الأوكراني.

ويقدّم المحيطون بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماع “تحالف الراغبين” هذا على أنه تتويج لجهود بدأها قبل عام، عقب وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، لتجنّب “تخلي الولايات المتحدة عن أوكرانيا”.

وقال أحد مستشاريه للصحافيين الاثنين “لقد نجحنا في إعادة التقارب بين أوكرانيا وأوروبا والولايات المتحدة”، فيما تتكثّف الجهود الدبلوماسية مجددا منذ تشرين الثاني/نوفمبر بدفع من واشنطن، سعيا للتوصل إلى اتفاق مع روسيا يُنهي الحرب في أوكرانيا.

وفي هذا السياق، يبدو أن الدبلوماسية الأوروبية تجنّبت التنديد العالي اللهجة بالعملية العسكرية الأميركية في فنزويلا التي أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، لعدم تعكير جو المباحثات الرامية لوقف الحرب في أوكرانيا.

في المقابل، وقع قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا بيانا الثلاثاء أعربوا فيه عن دعمهم لغرينلاند والدنمارك إزاء مطامع دونالد ترامب المُعلنة.

واستقبل إيمانويل ماكرون زيلينسكي بعدما استقبل رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على مائدة الفطور صباحا، تلى ذلك غداء مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر دونالد ترامب في قصر الإليزيه.

وستجمع القمة قادة خمس وثلاثين دولة من بينهم 27 رئيسا أو رئيس حكومة.

ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر صحافي في المساء يجمع الرؤساء ماكرون وزيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس.

– “أسرار عسكرية” –

في منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، بلورت دول أوروبية عدّة مقترحا لإنشاء قوة متعددة الجنسيات تدعمها واشنطن التي تعهّدت بتقديم ضمانات أمنية “قويّة جدا”.

وأكّد ماكرون أن اجتماع الثلاثاء سيسفر عن “التزامات ملموسة”، إذ يفترض أن يخلص المجتمعون إلى رؤية مشتركة لسُبل وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا، وكيفية مراقبته بواسطة الطائرات المسيّرة أو الأقمار الاصطناعية بدلا من نشر قوات بريّة لهذه الغاية، إضافة إلى كيفيّة الردّ في حال انتهاك الاتفاق، وفقا للرئاسة الفرنسية.

ومن الأمور المطروحة أيضا، وفقا للمصدر نفسه “الآليات العملياتية” الخاصة “بنشر قوات متعددة الجنسيات”، من أجل “طمأنة أوكرانيا جوا وبحرا وبرا” في مواجهة أي خطر روسي جديد.

ولفت مستشار ماكرون إلى أن بعض ما قد يُقر في الاجتماع، مثل عديد القوّة أو الميزانيات التي ستُرصد، قد لا يُعلن عنها لكونها “أسرارا عسكرية”.

يأتي ذلك فيما لم يحرز لقاء بين فولوديمير زيلينسكي ودونالد ترامب أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي والاتصالات بين الرئيس الأميركي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أي تقدّم بشأن عقدة أساسية، وهي تنازل كييف عن أراض تطالب بها موسكو.

ومنذ ذلك الحين، تواصلت المباحثات على مستوى المفاوضين، وسيُطرح الموضوع مجددا في باريس.

وقبل أيام، أعلن الكرملين أنه سيّشدد مواقفه بعد أن اتهم أوكرانيا بمحاولة استهداف مقر إقامة بوتين بطائرات مسيّرة، وهو ما تنفيه كييف.

وكرر بوتين في الأسابيع الأخيرة أن روسيا ستبلغ أهدافها في أوكرانيا سواء عن طريق المفاوضات أو بالقوة، فيما تواصل قواته تقدّمها في الشرق الأوكراني.

ففف/خلص/ص ك