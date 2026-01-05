اجتماع بين الرئيسين الصيني والكوري الجنوبي لبحث التجارة وملف بيونغ يانغ

التقى الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ نظيره الصيني شي جينبينغ الاثنين في بكين لبحث ملفات أبرزها تعزيز العلاقات الاقتصادية وكوريا الشمالية.

ويعد لي أول رئيس لكوريا الجنوبية يزور بكين منذ ست سنوات، ويأتي اجتماعه مع شي بعد يوم على إطلاق بيونغ يانغ صاروخين بالستيين في بحر اليابان.

أقام شي مراسم استقبال للي وبدأ كلاهما المحادثات، بحسب ما ذكرت شبكة البث الرسمية الصينية “سي سي تي في”.

وقالت سيول إن المراسم سيعقبها توقيع اتفاق ومأدبة رسمية.

ويأمل الرئيس الكوري الجنوبي الذي يصاحبه وفد من رجال الأعمال وشخصيات رائدة في عالم التكنولوجيا، في الحصول على تعهدات من بكين لتوسيع التعاون الاقتصادي مع أكبر شريك تجاري لبلاده.

ودعا كوريا الجنوبية والصين للعمل باتّجاه تجارة “أكثر تكافؤا وتحقيقا للمصالح المتبادلة”.

واجتمع لي أيضا الاثنين مع كبار الرؤساء التنفيذيين لشركات كورية جنوبية وصينية في “دار ضيافة دياويوتاي الحكومية”، بحسب ما ذكرت وكالة “يونهاب” الكورية.

وقال لهم إن كوريا الجنوبية والصين “أسهمتا في نمو بعضهما البعض عبر سلاسل توريد صناعية مترابطة، وتصدرتا قيادة الاقتصاد العالمي”.

وأفادت “يونهاب” أن “كاتل” CATL العملاقة للبطاريات كانت من بين الشركات الصينية المُمّثلة في الاجتماع، إلى جانب “زي تي إي” ZTE لصناعة الهواتف و”تينسنت” Tencent العملاقة للتكنولوجيا.

وأما من الجانب الكوري الجنوبي، رافق لي رئيس “سامسونغ إلكترونيكس” لي جاي-يونغ والرئيس التنفيذي لـ”مجموعة هيونداي للمركبات” تشانغ إيوي-سون وغيرهما.

يأمل لي أيضا في الاستفادة من نفوذ الصين على كوريا الشمالية لدعم جهوده الرامية إلى تحسين العلاقات مع بيونغ يانغ.

وقال لي في اجتماع مع كوريين مقيمين في بكين الأحد إن “الصين شريك تعاوني مهم جدا في التحرّك باتّجاه السلام والتوحيد في شبه الجزيرة الكورية”، بحسب ما نقلت عنه “يونهاب”.

– إعادة إطلاق العلاقات –

وقبل ساعات على الاجتماع بين شي ولي، أعلنت بيونغ يانغ إطلاق صاروخين فرط صوتيين وأشارت إلى أن قواتها النووية مستعدة لـ”حرب فعلية”.

وجرى آخر لقاء بين الرئيسين في تشرين الثاني/نوفمبر على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “أبيك” في مدينة غيونغجو الكورية الجنوبية، وهو اجتماع اعتبرته سيول فرصة لإعادة إطلاق العلاقات بعد سنوات من التوتر.

وعملت سيول على مدى عقود على الموازنة بين علاقتها مع الصين، أهم شريك تجاري لها، والولايات المتحدة التي تعد أهم ضامن للدفاع عنها.

وتأتي زيارة لي بعد أقل من أسبوع على تنفيذ بكين مناورات عسكرية ضخمة في محيط تايوان، الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتطالب بها الصين كجزء من أراضيها.

وأثارت المناورات التي شاركت فيها صواريخ ومقاتلات وسفن تابعة لسلاح البحرية وخفر السواحل موجة إدانات دولية لم تكن سيول جزءا منها.

ونأى لي بنفسه كذلك عن سجال دار بين بكين وطوكيو أواخر العام الماضي، أثارته إشارة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى أن اليابان قد تتدخل عسكريا إذا هاجمت الصين تايوان.

وقال لي في مقابلة أجرتها معه شبكة “سي سي تي في” الجمعة إنه “يؤكد بوضوح” بأن “احترام مبدأ +الصين الواحدة+ والمحافظة على السلام والاستقرار في شمال شرق آسيا، بما في ذلك في مضيق تايوان، هي أمور مهمة للغاية”.

