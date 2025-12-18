اجتماع في باريس حول لبنان ناقش “وسائل عملية” للتحقق من نزع سلاح حزب الله

استضافت باريس الخميس اجتماعا بحضور قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، تمّ خلاله بحث تزويد لجنة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار “بوسائل عملية” للتحقق من التقدم في نزع سلاح حزب الله، وفق ما أعلنت الخارجية الفرنسية.

وتضم لجنة “الميكانيزم” المكلفة مراقبة تطبيق الاتفاق، الذي أنهى قبل عام حربا بين حزب الله واسرائيل، ممثلين للولايات المتحدة وفرنسا ولبنان واسرائيل وقوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل).

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو للصحافيين، إثر الاجتماع الذي حضره موفدو فرنسا والولايات المتحدة والسعودية الى لبنان، “نعمل على تزويد اللجنة بوسائل عملية في الميدان للتحقق من التقدم المحرز في عملية نزع سلاح حزب الله”.

وأوضح أن قائد الجيش اللبناني عرض خلال الاجتماع “التقدم المحرز” في عمل قواته في جنوب البلاد، إضافة الى “احتياجات” الجيش، مشيرا الى وجود “إجماع على توثيق هذا التقدّم بشكل جدي، والعمل في إطار آلية مراقبة وقف إطلاق النار”.

واتفق المجتمعون، وفق كونفافرو، على مبدأ عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني في شباط/فبراير، من دون تحديد مكان انعقاده.

وكان تم سابقا الحديث عن عقد مؤتمر دعم مماثل في السعودية قبل نهاية العام الحالي.

وعُقد الاجتماع الخميس، وفق ما أفاد مصدر وكالة فرانس برس، في حضور كل من الموفد الفرنسي الى لبنان جان-ايف لو دريان ومستشارة الرئيس الفرنسي لشمال افريقيا والشرق الأوسط آن-كلير لوجاندر، إضافة الى الموفدة الأميركية الى بيروت مورغان أورتاغوس والموفد السعودي يزيد بن فرحان.

وكان يُفترض أن يناقش الاجتماع مشروع آلية لمراقبة نزع سلاح حزب الله، بمساعدة قوات فرنسية، في إطار عمل لجنة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار.

وشنّت اسرائيل، أثناء انعقاد الاجتماع، سلسلة غارات على جنوب لبنان وشرقه، قالت إنها استهدفت منشآت تابعة للحزب.

وجاء ذلك عشية انعقاد جلسة جديدة للجنة المكلفة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار، بحضور مدنيين لبناني واسرائيلي بعد مشاركتهما في الجلسة السابقة مطلع الشهر الحالي، في أول محادثات مباشرة بين البلدين.

وأقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح حزب الله تطبيقا للاتفاق، يفترض أن ينهي الجيش تطبيق المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني بحلول نهاية العام.

لكنّ إسرائيل صعّدت غاراتها الجوية في الأِسابيع الأخيرة، متهمة حزب الله بإعادة بناء قدراته ومشككة في فاعلية الجيش اللبناني.

