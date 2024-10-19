اجتماع لوزراء الدفاع في مجموعة السبع في نابولي وسط التصعيد في الشرق الأوسط

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يجتمع وزراء الدفاع من دول مجموعة السبع السبت في نابولي وسط التصعيد في الشرق الأوسط حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته ضد حزب الله في لبنان وضرباته على قطاع غزة بعد قتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار.

وأدرجت إيطاليا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجوعة الدول السبع، على جدول أعمال هذا الاجتماع الذي يستمر ليوم واحد النزاع في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا، فضلا عن الوضع الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وسيكون النزاع في لبنان وقطاع غزة مع ما يطرحه من مخاطر اندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق، في صلب المحادثات بين فرنسا وكندا والولايات المتحدة واليابان وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

وكان وزير الدفاع الإيطالي غويد كروسيتو في استقبال الوزراء في القصر الملكي في مدينة نابولي بجنوب إيطاليا حيث توجد قاعدة عسكرية لحلف شمال الأطلسي.

ويقف كروسيتو وراء مبادرة أول اجتماع لوزراء دفاع مجموعة السبع، يجري في سياق وصفه بالـ”تاريخي” في ظل الحرب على عدّة جبهات في الشرق الأوسط والنزاع في أوكرانيا والتوترات بين الصين وتايوان.

وفيما تواصل القوات الإسرائيلية حملتها العسكرية على حزب الله وحركة حماس، وكلاهما جزء مما يسمى “محور المقاومة” المناهض للدولة العبرية والذي تقوده إيران ويضمّ أطرافا أخرى تدعمها طهران مثل الحوثيين في اليمن وفصائل عراقية، تقول إسرائيل إنها تعد الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدفها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

ويعقد هذا الاجتماع الأول لمجموعة السبع على مستوى وزراء الخارجية بعد يومين على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو “بداية نهاية” الحرب في غزة، بعد تصفية السنوار الذي تتهمه إسرائيل بأنه مهندس هجوم حركة حماس غير المسبوق على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 والذي أطلق شرارة الحرب.

غير أن القصف الإسرائيلي يتواصل على القطاع الصغير المدمر والمحاصر بصورة محكمة، وكذلك الضربات الجوية والعمليات البرية المحدودة ضد حزب الله الذي أعلن بعد يوم على هجوم حماس فتح جبهة ضد إسرائيل “إسنادا” لغزة.

وبعد حوالى عام من تبادل القصف يوميا مع حزب الله عبر الحدود، وبعد إضعاف حماس في قطاع غزة، نقل الجيش الإسرائيلي جبهة الحرب في منتصف أيلول/سبتمبر إلى لبنان.

– اليونيفيل تحت النار –

كذلك ستتناول محادثات وزراء الدفاع وضع قوّة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) بعدما أسفرت نيران إسرائيلية عن إصابة جنود من القبعات الزرق بجروح، ما حمل إيطاليا ودولا أخرى على التنديد بانتهاكات للقانون الدولي.

وخلال زيارة لبيروت كانت الأولى لرئيس دولة أو حكومة للبنان منذ تكثيف الضربات الإسرائيلية على البلد، اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الخميس أن “استهداف اليونيفيل أمر غير مقبول”.

واتهمت اليونيفيل التي تضم حوالى 9500 جندي من أكثر من خمسين بلدا، القوات الإسرائيلية بإطلاق النار “بشكل متكرر” و”متعمد” على مواقع لها.

وإيطاليا ثاني أكبر مساهم في اليونيفيل التي تنشر في إطارها حوالى ألف جندي.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه لم يكن يستهدف القوة الدولية، لكن هذه الحوادث أثارت موجة تنديد دولية.

كذلك تتناول مناقشات الوزراء السبعة الحرب في أوكرانيا، في وقت تعاني قوات كييف وضعا صعبا عند مشارف ثالث فصل شتاء في ظل الغزو الروسي.

وصادقت مجموعة السبع في حزيران/يونيو على برنامج يقضي باستخدام عائدات الفوائد على الأصول الروسية المجمدة لإقراض كييف 50 مليار دولار.

غير أن الدعم الغربي لأوكراني يبدي مؤشرات تراجع، وفي حال فوز الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، فقد تبدل واشنطن سياستها بصورة جذرية حيال كييف.

وينتهي اجتماع وزراء الدفاع بعقد غويدو كروسيتو مؤتمرا صحافيا في الساعة 15,30 (13,30 ت غ).

امس/دص-ناش