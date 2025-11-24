اجتماع لوكالة الفضاء الأوروبية لإقرار تمويل عملياتها للسنوات الثلاث المقبلة

تعقد وكالة الفضاء الأوروبية اجتماعا لوزراء فضاء الدول الأعضاء فيها، لإقرار تمويل عملياتها للسنوات الثلاث المقبلة، في ظل أجواء دولية مضطربة وبيئة تنافسية متزايدة.

وتساءل مصدر مطلع على الموضوع “هل نختار الطموح أم نتراجع؟”، في حين تحتفل الوكالة بالذكرى الخمسين على تأسيسها.

وفي اجتماع يُعقد في بريمن الألمانية بتاريخي 26 و27 تشرين الثاني/نوفمبر، سيحدد وزراء فضاء الدول الأعضاء الـ23 في الوكالة، الأولويات الفضائية ومستويات تمويلها حتى عام 2028.

وأشار المدير العام للوكالة يوزيف أشباخر في مقابلة مع وكالة فرانس برس خلال الشهر الماضي إلى أن “أوروبا لا تُمثل مجتمعةً سوى نحو 10% فقط من اقتصاد الفضاء العالمي من حيث التمويل العام. فالولايات المتحدة تمثل 60%، والصين 15%، في حين أنّ الحصة الأوروبية البالغة 10% آخذة في التناقص”.

يشهد قطاع الفضاء ازدهارا عالميا، إذ يُقدر نموه السنوي بنسبة 10%، وتنشط فيه شركات خاصة قوية جدا منها “سبايس إكس” و”بلو أوريجين”.

وفي هذا السياق، ستقترح وكالة الفضاء الأوروبية في بريمن خارطة طريق بقيمة 22 مليار يورو، وُضعت على مدار العامين الماضيين مع الدول الأعضاء.

وكانت الوكالة حصلت في السابق على متوسط 90% من المقترح الأولي. وبالتالي، تأمل وكالة الفضاء الأوروبية في الحصول على نحو 20 مليار يورو من التمويل، مقارنة بـ17 مليار يورو في الاجتماع الوزاري السابق عام 2022.

ستتيح لها هذه الزيادة تلبية احتياجات برامجها الكثيرة. فالقطاع الفضائي، باعتباره مجالا استراتيجيا، يؤثر على الاقتصاد والأمن والقدرة على اتخاذ إجراءات مناخية والسيادة الرقمية للدول الأعضاء.

تأمل وكالة الفضاء الأوروبية خصوصا في الحصول على دعم لبرنامج “يوروبيين ريزيليانس فروم سبايس” (ERS+)، الذي تُقدر تكلفته بـ750 مليون يورو، لتعزيز المرونة والأمن الأوروبيين، بدعم من المفوضية الأوروبية.

وتأمل الوكالة أيضا في تعميق شراكتها مع الاتحاد الأوروبي من خلال برامج كوبرنيكوس (لرصد الأرض) وغاليليو (للاتصالات) وآيريس 2 (كوكبة أقمار اصطناعية آمنة) ومبادرات مشتركة مستقبلية.

